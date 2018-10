Catania entusiasmante | Lodi simbolo della rinascita | il centrocampista premiato

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Da quest’anno, il Calciointende premiare simbolicamente l’appartenenza alla causa rossazzurra dei giocatori che vantano la più lunga militanza nel club: riceveranno il più prezioso dei doni, la maglia da incorniciare e consegnare all’archivio dei ricordi più cari, quelli che danno la forza di rinnovare le energie per conquistare nuove vittorie. Così, tutti i calciatoriprima squadra che nel corso dell’annata completeranno tappe particolarmente significativeloro esperienza sotto l’Etna, dalle 100 presenze in poi, saranno gratificati da un riconoscimento tanto semplice quanto significativo che li legherà idealmente, nella storia, alla società, alla città ed alla tifoseria. Il primoserie, in tal senso, è Francesco, che ieri ha vissuto una serata speciale, iniziata prima del riscaldamento con questa foto e proseguita con ...