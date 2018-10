Caso Khashoggi | giornalista fatto a pezzi quando era ancora vivo

Caso Khashoggi - media : 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...

Caso Khashoggi - Turchia : 5 sospettati : 3.03 Sono almeno 5 i sospettati dalle autorità turche per essere coinvolte nella scomparsa del dissidente saudita Jamal Khashoggi. Di questi 4 sono collegati al principe ereditario Mohammed bin Salman.Secondo il New York times, una delle persone identificate spesso accompagna il principe, visto che a Parigi e Madrid è stato fotografato con Mohammed durante le sue recenti visite negli usa. Altri 3 sospettati sarebbero invece collegati alla ...

Caso Khashoggi : sempre più defezioni per la Davos nel deserto : ... BlackRock e Blackstone , anche i numeri uno di quattro delle principali banche europee si sono ritirati dall'evento che nell'edizione 2017 aveva attratto personalità da tutto il mondo mentre Riad ...

La guerra in Yemen dopo il Caso Khashoggi : Con la scomparsa del giornalista saudita si torna a parlare di questa guerra dimenticata. Ma la comunità internazionale sembra lontana dal chiederne la fine. Leggi

Il Caso di Jamal Khashoggi - il giornalista saudita scomparso. L'accusa : 'È stato ucciso' - : Il giornalista, 60enne e auto-esiliato negli Usa per timore di essere arrestato in seguito ad alcune critiche rivolte al principe Mohammed bin Salman, è sparito il 2 ottobre dopo essere entrato nel ...

Caso Khashoggi - Cnn : morte in un “interrogatorio andato male”. Corpo del reporter sciolto nell’acido : Il giornalista dissidente sarebbe stato ucciso durante un interrogatorio nel consolato saudita di Ankara. Il suo Corpo potrebbe poi essere stato sciolto nell'acido.Continua a leggere

Il Caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Caso Khashoggi - parla la fidanzata del giornalista saudita ucciso : 'Lo sdegno non basta' : La sua voce e le sue idee si riverbereranno, dalla Turchia all'Arabia saudita, e attraverso il mondo. L'oppressione non dura per sempre. I tiranni prima o dopo pagano per i loro peccati'.

Caso giornalista Khashoggi - Riad : “Reagiremo a misure punitive”. Intanto la borsa saudita crolla : L’Arabia saudita è pronta a rispondere con una “azione ancora più forte” a ogni possibile “punizione” da parte degli Stati Uniti per il Caso del giornalista Jamal Khashoggi, sparito nel consolato di Istanbul il 2 ottobre e probabilmente ucciso. Dopo le parole di ieri del presidente Usa Donald Trump, che ha promesso una “punizione severa” nel Caso l...

Caso Khashoggi - Arabia Saudita : "Reagiremo a misure punitive" - : Dopo le minacce di Donald Trump sul Caso del giornalista dissidente scomparso a Istanbul, Riad respinge qualsiasi "minaccia". Intanto, la Bbc afferma che Stati Uniti e Gran Bretagna potrebbero ...

Caso Khashoggi : Usa e Gb contro Riad. Verso il no a Forum economico : Riad: non minacciateci faremo rappresaglie a sanzioni - La 'Davos del deserto', summit dei giganti della finanza edell'economia Usa in programma a Riad dal 23 al 25 ottobre, potrebbe assistere a due ...

Arabia Saudita : Caso Khashoggi - Usa e Regno Unito potrebbero boicottare conferenza su investimenti a Riad : Nel frattempo gli effetti del caso Khashoggi si fanno già sentire sull'economia dell'Arabia Saudita, la cui borsa ha aperto oggi in calo... "Andremo a fondo della questione e ci saranno punizioni ...