CASERTA - All' inizio del 2019 la Reggia offrirà ai visitatori la connessione Wi-Fi

'Maestri alla Reggia' : il 16 ottobre il primo ospite a CASERTA sarà il regista Mario Martone : sarà Mario Martone ad aprire il 16 ottobre la terza edizione di ' Maestri alla Reggia ' . I grandi registi del cinema italiano tornano a essere protagonisti del progetto realizzato dall'Università ...

Conte ha risposto alle accuse di Repubblica sul concorso all'università di CASERTA : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha negato qualsiasi violazione della legge per la cattedra di professore ordinario ottenuta nel 2002 superando un concorso all'università di Caserta. In una lettera a Repubblica, che aveva denunciato l'incompatibilità di Guido Alpa che faceva parte della commissione esaminatrice e con cui Conte avrebbe collaborato professionalmente, il premier ha ribattuto alle ...

CASERTA - Settimana internazionale della Sordità e Miss & Mister Deaf Stars 2018 - evento il 27 ottobre all'Hotel Empire : Attraverso passerelle, bellezza o arte, spettacoli di recitazione, danza o produzioni multimediali possiamo sperimentare la diversità della nostra società. Concorso di bellezza e sfilata di moda ...

Pozzilli e CASERTA - tutti pazzi per la scienza : migliaia di visitatori alla Notte dei ricercatori - : Questi ultimi devono comunicare con il mondo scientifico al fine di garantire al cittadino un'informazione corretta sulle ricerche in corso e sulle implicazioni cliniche. In tale ambito spesso si ...

"Cerco 150 donne nere per un'opera d'arte alla Reggia di CASERTA. Ho scritto anche al Papa" : Quale forma prenderà la sua opera lo saprà solo il 2 ottobre, quando alla Reggia di Caserta andrà in scena #Vuoto2. Una performance fotografica fatta di donne con la pelle sulle orme di un altro esperimento artistico . "Inizialmente 'Vuoto' non era concepita come un dittico, lo è diventata col tempo" racconta Giuseppe Palmisano ad HuffPost, "non escludo che in futuro il progetto possa diventare seriale". Fotografo, ...

CASERTA - “degrado strutturale allarmante” : sequestrato a Capua il Ponte Nuovo sul Volturno : sequestrato dai carabinieri il Ponte Nuovo sul Volturno, a Capua (Caserta), già interdetto alle automobili da inizio settembre: è stato riscontrato un degrado strutturale “particolarmente grave e allarmante“: il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura diretta da Maria Antonietta Troncone, che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omissione dei lavori in ...

Un Allenatore al Giorno : Fabio CASERTA - reggino allenatore della Juve Stabia : Fabio Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre 1978, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juve Stabia. La sua carriera lo vede dapprima protagonista nei campi dell’isola maggiore, in tante stagioni all’Igea Virtus, in Serie C2. Poi per la stagione 2004-2005 approda in Serie B al Catania. Con la squadra ottiene la promozione in massima serie nel 2005-2006. ...

DIRETTA / Rieti CASERTAna (risultato finale 2-1) streaming video e tv : la decide Gallifuoco! : DIRETTA Rieti-Casertana, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Dalle minacce della Viterbese al caso CASERTAna : è polemica sui sorteggi di C : Non solo, perché Del Gaudio non si è risparmiato allusioni sul fatto che ci sia lo zampino del numero uno della Lazio sui sorteggi di Serie C e sul mondo del club campano a 360º. Immediata la ...

Treno fermo nel CASERTAno dalle 20 - 30 : 0.09 L'intercity 724di Trenitalia, partito da Siracusa e diretto a Roma, bloccatosi intorno alle 20.30 per un guasto al locomotore nelle campagne del casertano è stato da poco raggiunto da un altro locomotore che lo sta per trainare nella stazione di Sessa Aurunca. Da questa stazione dovrebbe avvenire il trasbordo dei circa 200 passeggeri su un altro intercity che proseguirà verso la capitale. I passeggeri hanno accusato i respondabili di ...

Pieroni : 'Mercato chiuso - nostra rosa ampia. Mai venuta meno unità di intenti'. Floro alla CASERTAna : Questa volta il mercato è proprio chiuso , almeno in entrata. Svanito il sogno Floro Flores la società amaranto da qui a gennaio non metterà a segno movimenti in entrata. A confermare questa presa di ...

Ventiduenne suicida a CASERTA : è giallo sul movente del folle gesto : Sono passate meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo, il 22enne suicidatosi ieri, martedì 4 settembre 2018, in un casolare di campagna, una villa abbandonata tra via San Francesco d'Assisi e via Guglielmo Marconi a Marcianise, piccolo centro abitato della provincia di Caserta [VIDEO]. Il giovane sembrerebbe essersi sparato un colpo di arma da fuoco alla tempia con una Beretta ritrovata accanto alla salma e ...

Ventiduenne suicida a CASERTA : è giallo sul movente del folle gesto : Sono passate meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo, il 22enne suicidatosi ieri, martedì 4 settembre 2018, in un casolare di campagna, una villa abbandonata tra via San Francesco d'Assisi e via Guglielmo Marconi a Marcianise, piccolo centro abitato della provincia di Caserta. Il giovane sembrerebbe essersi sparato un colpo di arma da fuoco alla tempia con una Beretta (ritrovata accanto alla salma e ...

CASERTA - sparito da giorni - trovato morto 22enne Mario Pio Zarrillo : giallo sul suicidio : Mancava da casa da venerdì scorso, il 22enne Mario Pio Zarrilli. La sua scomparsa aveva allertato e gettato nell'angoscia un'intera comunità: se ne era andato dopo aver confidato a un amico di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e di avere paura. Ieri pomeriggio, il tragico epilogo: il ragazzo è stato trovato morto dai carabinieri in una villa abbandonata di Marcianise, comune in provincia di Caserta dove viveva con la famiglia. Si ...