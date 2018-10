Carne di cane legale in Svezia | nuovo video bufala sta girando in Rete

optimaitalia

: #CarneDiCane legale in Svezia, nuovo video bufala sta girando in Rete - OptiMagazine : #CarneDiCane legale in Svezia, nuovo video bufala sta girando in Rete - grazielladwan : BUFALA Legale la carne di cane in Svezia: il cuoco Donato Carrisi denuncia la legalizzazione - InfoAmb : E' una #FakeNews 'Legale la #carne di #cane in #Svezia: il cuoco Donato #Carrisi denuncia la legalizzazione' -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Possibile che sialadiin? E’ questo che molti utenti si stanno chiedendo in queste ore a causa di unche sta facendo rapidamente il giro del web e che vede protagonista un ipotetico cuoco italiano chiamato Donato Carrisi. Ad effettuare le analisi del caso sono stati nuovamente quelli di bufale.net, in prima linea nel dirci che in realtà non esiste alcuna legalizzazione di questo tipo e che nella fattispecie ci siamo imbattuti nel filmato di un troll.Partiamo dal presupposto che una notizia del genere possa portare non poca indignazione tra tutta la gente di buon senso, non solo quindi tra i vari animalisti che sostengono da anni i diritti degli animali. Eppure c’è chi effettivamente ha creduto alla notizia delladiine purtroppo come sempre c’è di mezzo qualche troll che si diverte a prendere in giro gli utenti che non ...