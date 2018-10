Caritas | in Italia 5 milioni di poveri | tra le cause il divorzio

Caritas : In Italia un 'esercito' di poveri : 58mila nel 2017 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caritas - in Italia un esercito di poveri : ANSA, - ROMA, 17 OTT - C'è un "esercito di poveri" in attesa che "non sembra trovare risposte e le cui storie si connotano per un'allarmante cronicizzazione e multidimensionalità dei bisogni". Lo ...

Caritas : in Italia "esercito di poveri" : 11.02 Nel suo Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto, la Caritas parla di "un esercito di poveri" che "non sembra trovare risposte" e con storie di "allarmante cronicizzazione e multidimensionalità dei bisogni". Dagli anni pre-crisi il numero dei poveri (oltre 5 milioni) è cresciuto del 182%. Quasi 200mila le persone che hanno chiesto aiuto nel 2017, il 42% Italiane. Il 22,6% dei poveri lo è da 5 o più anni, uno su 2 è giovane o ...

Rapporto Caritas-Migrantes - in Italia "invasione" di migranti cristiani : L'Italia, con oltre 5 milioni di immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio, 8,5% della popolazione totale, si colloca al 5° posto in Europa e all'11° nel mondo. Secondo l'Alto ...

NAVE DICIOTTI - IRREPERIBILI 50 MIGRANTI : VIA DA ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Caritas : "Italia non è la meta" : NAVE DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a ROCCA di PAPA. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:05:00 GMT)

Irreperibili 40 migranti della Diciotti - la Caritas : non vogliono restare in Italia : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove». La Caritas: «Nessuno vuole rimanere in Italia»

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...