Caos Yonghong Li | Paolo Berlusconi sorpreso | ecco la sua idea sul cambio di rotta del

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)ha avuto modo di dire la sua in merito all’ennesima vicenda che ha visto come protagonista negativo l’ex proprietario rossoneroLi. Ai microfoni di Top Calcio 24, innanzitutto si è dettoper quanto accaduto: “Con noi si è comportato molto bene, ha pagato tutto quello aveva da pagare, da parte di Silvio c’è stato anche molto fair play perché lui aveva versato, in modo sconsiderato, una caparra di 200 milioni a perdere che avrebbe perso visto poi il mancato versamento della cifra restante entro la data prevista, ma mio fratello ha dato tempo all’amico cinese senza incamerare i 200 milioni“. L’ex vice presidente del Milan la pensa così: “Il governo cinese ha cambiato filosofia: ha detto ‘andate e conquistate il mondo del calcio’ perché il calcio viene visto come propaganda della democrazia, ...