CANADA | LA MARIJUANA E’ LEGALE Secondo paese al mondo dopo Uruguay | 400 milioni di

Marijuana per uso ricreativo - da oggi in CANADA è legale : Da oggi tutti i canadesi maggiorenni possono acquistare legalmente la Marijuana per uso ricreativo e coltivare da soli alcune pina teine in casa. Il provvedimento, approvata dal Parlamento canadese nel giugno scorso, era stato fortemente volto dl primo ministro Justin Trudeau e prevede sanzioni che arrivano fino a 14 anni di carcere per chi vende Marijuana ai minori.Continua a leggere

Da oggi la marijuana è legale in CANADA : Mercoledì 17 ottobre la vendita e il consumo a scopo ricreativo della marijuana sono diventati legali in Canada, il secondo stato al mondo ad applicare la piena legalizzazione dopo l’Uruguay (ma la California, dove è legale, è più popolosa dello stesso Canada). --I primi negozi hanno aperto nella notte per festeggiare e iniziare le vendite della sostanza, anche se restano dubbi sulle conseguenze della legalizzazione, per esempio sui suoi ...