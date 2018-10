: Da oggi è #cannabislegale in #Canada. Qui da noi, invece, si è persa una legislatura e quella che è iniziata dice c… - civati : Da oggi è #cannabislegale in #Canada. Qui da noi, invece, si è persa una legislatura e quella che è iniziata dice c… - Agenzia_Ansa : Da oggi la #marijuana è legale in #Canada. E' il secondo paese al mondo dopo l'Uruguay - ilpost : Da oggi la marijuana è legale in Canada -

Dadiper uso ricreativo in, che è così diventato il secondo Paese al mondo,dopo l'Uruguay, dove il possesso e l'uso di marijuana è. Il Parlamento canadese aveva approvato la legge lo scorso giugno. "Noi non legalizziamo la marijuana perché pensiamo che faccia bene alla nostra salute.Noi lo facciamo perché sappiamo che non è buona per i nostri figli", ha detto il premier Trudeau. Lo scopo è eliminare o "ridurre i profitti del crimine organizzato".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)