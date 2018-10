Canada | da oggi legale la marijuana per uso ricreativo

Da oggi la marijuana è legale in Canada : Mercoledì 17 ottobre la vendita e il consumo a scopo ricreativo della marijuana sono diventati legali in Canada, il secondo stato al mondo ad applicare la piena legalizzazione dopo l’Uruguay (ma la California, dove è legale, è più popolosa dello stesso Canada). --I primi negozi hanno aperto nella notte per festeggiare e iniziare le vendite della sostanza, anche se restano dubbi sulle conseguenze della legalizzazione, per esempio sui suoi ...