romadailynews

: Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend: Per le giornate del 19, 20 e 21… - romadailynews : Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend: Per le giornate del 19, 20 e 21… - agenparl_lazio : Roma, Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend - maxgobbi : Per le giornate del 12, 13 e 14 ottobre tanti eventi, mostre, incontri in città nei musei e nelle istituzioni citta… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Per le giornate del 19, 20 e 21 ottobre in programma visite alle, incontri per bambini e adulti, attività,, spettacoli, concerti Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri,, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre. Come tutti i fine settimana, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre proseguono le attività culturali nei Musei Civici – promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Numerose le proposte tra cui la visita multisensoriale l’Ara com’era al Museo dell’Ara Pacis e i Viaggi nell’antica Roma ai Fori di Cesare e Augusto. Inoltre, alle tradizionali visite alle collezioni permanenti dei Musei e alletemporanee, si aggiungono i laboratori per bambini (e ...