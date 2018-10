Call of Duty | Black Ops 4 - recensione

L'organizzazione di beneficenza Call of Duty Endowment ha trovato un impiego a 50.000 veterani di guerra : Nel 2009, quando Call of Duty: Modern Warfare 2 era ancora una novità, Activision Blizzard iniziò il programma Call of Duty Endowment per finanziare programmi che garantissero ai veterani di guerra buone condizioni di vita dopo aver lasciato la vita militare. Ora, quasi 10 anni dopo, il programma ha raggiunto l'obiettivo di "collocare 50.000 veterani in un impiego significativo" (entro il 2019).L'obiettivo prefissato per il 2019 era, in realtà, ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara un primo grande aggiornamento - cosa cambierà? : Call of Duty Black Ops 4 è ormai disponibile da una manciata di giorni, e ovviamente numerosi sono gli utenti che non hanno perso di certo tempo e si sono lanciati a rotta di collo all'interno del mondo di gioco costruito dai ragazzi di Treyarch. Il team di sviluppo ha ripreso in mano ancora una volta il franchise di Activision a distanza di anni, in virtù della canonica tripla rotazione che li vede alternarsi con Sledgehammer Games e Infinity ...

Call of Duty Black Ops 4 Dove Trovare Zombie E Casse Misteriose : Dove Trovare Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4 Blackout: posizioni mappa Battle Royale. Dove Trovare gli Zombie nella modalità Battle Royale Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4: Dove si trovano? Ecco la mappa Call of Duty Black Ops 4 Blackout è pieno di Zombie: ecco Dove trovarli! […]

Call of Duty Black Ops 4 Dove Trovare Zombie E Casse Misteriose : Dove Trovare Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4 Blackout: posizioni mappa Battle Royale. Dove Trovare gli Zombie nella modalità Battle Royale Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4: Dove si trovano? Ecco la mappa Call of Duty Black Ops 4 Blackout è pieno di Zombie: ecco Dove trovarli! […]

Call of Duty Black Ops 4 : grande patch in arrivo per risolvere i problemi segnalati dall'utenza : Call of Duty: Black Ops 4 è stato accolto positivamente sia dalla stampa specializzata che dai giocatori, anche se sembra che qualche bug di troppo stia guastando l'esperienza di alcuni utenti.Treyarch ha subito risposto alle segnalazioni della community cominciando a lavorare a una importante patch che possa risolvere qualsiasi problema sofferto dal gioco, patch che come afferma VG24/7 sarà disponibile già verso la fine di questa settimana.Tra ...

Call of Duty : Black Ops 4 - miglior primo giorno di lancio nella storia di Activision : ... Black Ops 4 ha anche stabilito un nuovo record per il primo giorno sul mercato per PlayStation Store, a livello globale, diventando il gioco completo digitale più venduto in tutto il mondo il primo ...

Dove trovare zombie e casse misteriose in Call of Duty Black Ops 4 Blackout : posizioni mappa Battle Royale : In Call of Duty Black Ops 4 Blackout, la modalità Battle Royale dello sparatutto online uscito lo scorso 12 ottobre, ci sono anche gli zombie. Non sono solo protagonisti della modalità ad essi dedicata, sono presenti anche in punti specifici della mappa, che potete vedere a fondo articolo. Perché è importante trovarli? Noi vi consigliamo di farlo, dato che una volta uccisi rilasceranno oggetti molto utili come kit medici, accessori, munizioni ...

Call of Duty Black Ops 4 : debutto in testa alle classifiche inglesi superando anche FIFA 19 : Call of Duty Black Ops 4 ha fatto un ottimo debutto nel Regno Unito, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti il celebre FPS di Activision ha scalzato dal suo trono FIFA 19, anch'esso uscito da poco, ponendosi in cima alle vendite di questa settimana in UK.Il gioco Treyarch scalza anche Assassin's Creed Odyssey, il quale deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Da notare anche il buon risultato di WWE 2K19, piazzatosi al quarto ...

Call of Duty : Black Ops 4 : le vendite fisiche nel Regno Unito scendono del 59% rispetto a Black Ops 3 : Sebbene abbia stabilito un record per le vendite digitali nel suo giorno di lancio, le vendite fisiche del fine settimana per Call of Duty: Black Ops 4 sono diminuite di quasi il 50%. Questo confrontando i dati con Call of Duty: WW2. Inoltre, le vendite fisiche sono diminuite del 59% rispetto a Call of Duty: Black Ops 3.Come riporta Gamingbolt, in termini di lanci fisici, il sequel di Treyarch è ancora la seconda più grande uscita dell'anno. Il ...

Le vendite digitali al day one di Call of Duty : Black Ops 4 segnano un nuovo record nella storia di Activision : Activision ha diffuso un comunicato stampa, riportato da Dualshockers, per annunciare che Call of Duty: Black Ops 4 è diventato la più grande uscita digitale al day one della storia del publisher.Per essere più precisi, le vendite digitali del day one hanno superato il record stabilito lo scorso anno da Call of Duty: WWII.Il gioco ha anche battuto il record mondiale per le vendite digitali day one su PlayStation Store e lo stesso si può dire per ...

Fortnite al tramonto? Confronto con Call of Duty Black Ops 4 e l’addio di Ninja : Chiariamo subito una cosa: ovviamente no, Fortnite non è al tramonto, tra l'altro tra poco arriverà anche la possibilità di regalare skin ed emote. Negli ultimi giorni però abbiamo notato i primi segni di cedimento, o meglio, segnali che là fuori c'è altro oltre il gioco di Epic Games. Parliamo dell'appena uscito Call of Duty Black Ops 4, che insieme alla sua modalità Battle Royale chiamata Blackout sta totalizzando numeri importanti su Twitch, ...

Call of Duty Black Ops 4 : Recensione - Trailer e Gameplay : Call of Duty è arrivato e più in forma che mai, quest’oggi su gentile concessione Activision vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver assaporato il titolo in tutte le sue modalità su Playstation 4 Pro. Call of Duty Black Ops 4 Recensione Per la prima volta nella serie, Call of Duty diventa a tutti gli effetti uno sparatutto competitivo online, abbandonando la tradizionale campagna alla quale molti ...

Call of Duty : Black Ops 4 - recensione : Nonostante sia tacciata di immobilismo, la serie di Call of Duty è sempre stata in grado di rinnovarsi, oltre che di dettare i tempi dell'intero genere degli sparatutto in prima persona. Con ambientazioni moderne, passate e future, doppi salti, zombie o una campagna cinematografica, era sempre Activision a dire ogni anno quello che uno shooter doveva o non doveva avere per fare breccia tra i giocatori. Non stupisce, quindi, che sia sempre Call ...

Guida Call of Duty Black Ops 4 agli elicotteri - la mappa dei punti di spawn : Call of Duty Black Ops 4 è finalmente approdato sugli scaffali nel corso della settimana che si appresta a concludersi: il nuovo capitolo della serie pubblicata da Activision – e curata, in questa iterazione, da Treyarch – ha indubbiamente incuriosito tantissimi utenti provenienti da tutto il mondo, con gli streaming su Twitch che sono letteralmente schizzati alle stelle, andando a insidiare il primato assoluto stabilito nel corso dell'ultimo ...