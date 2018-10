Calendario Tornei in Fortnite | alpha | beta e gli altri fino a novembre 2018

Beach volley - World Tour 2019. Parte da Siofok in Ungheria la corsa verso Tokyo 2020. Già in Calendario nove tornei e c’è il King of the Court! : L’estate sta finendo ma il Beach volley mondiale non va in ferie mai. Si è chiusa da due giorni la stagione internazionale del 2018 con le Finali di Amburgo e già si Parte per il 2019, anno decisivo per la corsa alla qualificazione olimpica. Sono già nove gli appuntamenti in calendario per il World Tour della prossima stagione, alcuni dei quali 3 o 4 Stelle con già tanti punti preziosi in palio e il torneo più atteso sarà quello di Las ...