Calciomercato Real Madrid | obiettivo Sterling per i blancos | Florentino Perez pronto ad

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

Il Calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Calciomercato Real Madrid - pronta l’offensiva per un calciatore della Premier League : Il Real Madrid continua a pensare a come migliorare la propria squadra. L’attenzione sarebbe rivolta a un calciatore della Premier League, il jolly offensivo del Chelsea Eden Hazard. Il classe ’91 ha dichiarato a più riprese come il suo sogno sin da bambino fosse quello di vestire la maglia dei Blancos, ma ha altresì affermato di non voler lasciare il Chelsea nel prossimo gennaio. Don Balon, intanto, ha svelato come il Real potrebbe ...

Il Calciomercato del giorno – Il Real Madrid prepara il super colpo : Il calciomercato del giorno – La crisi di risultati senza fine e lo stato non ottimale di forma per alcuni dei suoi calciatori sta convincendo il Real Madrid a tornare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Julen Lopetegui. Stando a quanto scritto da AS questa mattina, citando l’emittente radiofonica Cadena Ser, i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto a Eden Hazard già nel prossimo mese di gennaio. L’attaccante ...

Calciomercato - Hazard strizza l’occhio al Real Madrid : “giocarci è il mio sogno” : Eden Hazard torna a parlare del suo futuro e strizza l’occhio al Real Madrid. “E’ il miglior club al mondo, non voglio mentire – ha raccontato ai media inglesi dopo la partita vinta dal Chelsea contro il Southampton – Giocarci è il mio sogno da quando ero bambino”. “Nella mia testa a volte mi sveglio la mattina e penso di voler partire – ha confessato – Altre volte di rimanere. E’ ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba - RUMORS - : Il Barcellona esclude l'arrivo di Pogba Sembra infatti che il Barcellona abbia escluso il possibile approdo del campione del mondo con la Francia, così come sembra difficile che il 'Polpo' possa ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba (RUMORS) : La fonte è sicuramente attendibile: il 'Mundo Deportivo' ha di recente lanciato l'indiscrezione secondo la quale, in caso di partenza dal Manchester United, il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe trasferirsi alla Juventus. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo è l'ennesima conferma di come il giocatore vorrebbe ritornare alla società che lo ha lanciato come protagonista nel calcio internazionale e non sarebbe quindi ...

Calciomercato - Hector Herrera : Italia più lontana. Incontro con Lopetegui - lo vuole il Real Madrid : Hector Herrera: il futuro potrebbe essere a Madrid. Il capitano del Porto, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il club portoghese, è pronto a cambiare maglia nel prossimo giugno, quando,...

Calciomercato - Real su Pedro Guilherme : ... secondo chi si occupa del Calciomercato del Real Madrid, potrebbero portarlo nel prossimo futuro a essere uno dei migliori al mondo nel ruolo. Costo dell'operazione? Dai 20 ai 25 milioni di euro. ...

Calciomercato Juventus : Marcelo primo obiettivo - ma lui vuole restare al Real : Marcelo è un calciatore che farebbe gola a qualsiasi squadra, uno di quei giocatori in grado di alzare sostanzialmente il tasso tecnico e tattico di un Club. La Juventus, sempre attenta sul fronte mercato e sulle opportunità da cogliere, questo lo sa benissimo, tanto che il calciatore del Real Madrid è stato, sia in passato che ultimamente, uno dei sogni della società bianconera. In una intervista rilasciata alla tv ufficiale del Real Madrid il ...