Calciomercato Parma | il ds Faggiano pensa ad un gradito ritorno a gennaio

sportfair

: Prima Pagina, Tuttosport: 'Uomini d'oro. C'è la fila per Meité. #Napoli: occhi su Lobotka. Herrera, la #Roma ci pro… - Mediagol : Prima Pagina, Tuttosport: 'Uomini d'oro. C'è la fila per Meité. #Napoli: occhi su Lobotka. Herrera, la #Roma ci pro… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), il dssta lavorando per rafforzare la squadra dopo l’ottima partenza nel campionato di Serie A Ilè partito molto bene in questa annata in Serie A. Il ds del club Danielesta però puntando a puntellare la rosa in vista della finestra di mercato di. Secondo quanto riportato da Tuttosport,starebbendo a far tornare ail centrocampista Luca Cigarini, attualmente in forza al Cagliari ma raramente utilizzato dal tecnico Maran. Dopo il 2008 dunque potrebbe tornare a vestire la maglia degli emiliani, si tratta.L'articolo, il dsad unSPORTFAIR.