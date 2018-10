Calciomercato | Fabregas potrebbe tornare in Spagna | i dettagli

sportfair

: Fabregas e il Chelsea, storia al termine: in estate lo aspetta Simeone, niente Milan - milansette : Fabregas e il Chelsea, storia al termine: in estate lo aspetta Simeone, niente Milan - RibaltaRossoner : RT @MilanLiveIT: #Milan, su #Fabregas si inserisce l'#AtleticoMadrid - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: #Milan, su #Fabregas si inserisce l'#AtleticoMadrid -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Cescsi appresta aindopo una lunga militanza in Premier League, il centrocampista è seguito da Simeone Cescsembra proprio essere arrivato al capolinea della sua esperienza al Chelsea ed anche in Premier League. Il calciatore spagnolo non sta trovando spazio con Sarri e dunque medita l’addio al club con il quale ha vinto il campionato sotto la guida di Conte. Sulle tracce del centrocampista c’è l’Atletico Madrid di Simeone, interessato ad un calciatore d’esperienza in mezzo al campo dopo l’addio di Gabi in estate.L'articoloin: iSPORTFAIR.