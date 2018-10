Calcio Villa D' Agri di Marsicovetere | PZ | | Mancini | Ragazzi dovete divertirvi'

Un Allenatore al Giorno : André Villas-Boas - il più giovane allenatore nella storia del Calcio a vincere una coppa europea : André Villas-Boas è nato a Porto, il 17 ottobre 1977, è un allenatore di calcio portoghese. Grazie al successo ottenuto in Europa League nella stagione 2010-2011 alla guida del Porto, Villas-Boas è diventato il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea, a soli 33 anni e 213 giorni. Fino al 2013 era soprannominato The Special Two poiché veniva considerato l’erede di José Mourinho. SCARICA GRATIS L’APP ...

John Terry non molla il mondo del Calcio : sarà assistente allenatore dell’Aston Villa : John Terry, dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato, ha già trovato una sistemazione all’Aston Villa come assistente allenatore L’ex capitano dell’Inghilterra John Terry, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha fatto il suo primo passo per diventare allenatore, visto che è stato nominato vice allenatore dell’Aston Villa. Il 37enne Terry si è ritirato come giocatore nel fine settimana avendo ...

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...

Calciomercato Milan - è fatta per Castillejo : giocatore in città - domani le visite. Bacca al Villarreal : Ultimi botti di Calciomercato, per il Milan un Ferragosto caldissimo. Se da una parte sono state fissate le visite mediche per Diego Laxalt , pronto a passare in rossonero dal Genoa, dall'altra è ...

Calciomercato Milan - offerta per Castillejo : anche Bacca nella trattativa - la risposta del Villarreal : Prosegue senza sosta il lavoro del direttore dell’area tecnica rossonera Leonardo per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Dopo l’arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea, il dirigente rossonero starebbe cercando un altro centrocampista (sogno Milinkovic-Savic) e un esterno d’attacco. A quest’ultimo riguardo, al Milan viene accostato – con sempre maggior insistenza – il nome di Samu Castillejo, 23enne in ...

