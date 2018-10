Calcio : Neymar rivuola il Barcellona : Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è ...

Barton : 'Neymar è la Kim Kardashian del Calcio' : Non è il miglior calciatore al mondo e al Mondiale in Russia lo ha ampiamente dimostrato. Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro livello rispetto a lui, ma ci sono tanti altri giocatori molto più ...

Barton demolisce Neymar : 'E' un fenomeno da pub - è il Kardashian del Calcio' : Non è il miglior al mondo, lo abbiamo visto al Mondiale; non è al livello di Ronaldo e Messi. Neymar più che un fenomeno calcistico è un fenomeno da pub, come Kardashian. Quando vedi il PSG con una ...

Calciomercato - Neymar scontento al PSG : follie per tornare in Spagna : El Mundo Deportivo ha raccontato che Neymar ha passato l’ultima estate a riavvicinarsi prepotentemente al Barcellona: il calciatore brasiliano avrebbe tentato diversi abboccamenti con la dirigenza blaugrana nella speranza di lasciare Parigi e tornare in Spagna. L’attaccante del PSG avrebbe addirittura pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, ma il Barcellona non avrebbe ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar in lacrime sogna il ritorno al Barcellona : Neymar sogna un ritorno al Barcellona. A svelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo , che ha raccontato di come il brasiliano già nell'ultima estate fosse determinato a riagganciare i ...