Caduta libera | la domanda sulla scopofobia | Gerry Scotti disperato | crolla lo studio

Germania : indice Zew in Caduta libera. Le Borse non reagiscono : 16/10/2018 11:22 Pessime notizie sono arrivate poco fa per l'economia tedesca dall'indice Zew che ad ottobre ha registrato un pesante calo. L'indice che misura la fiducia delle imprese si è attestato infatti a -24,7 punti, in netto peggioramento rispetto alla ...

Germania : indice Zew in Caduta libera. Le Borse non reagiscono : Pessime notizie sono arrivate poco fa per l'economia tedesca dall'indice Zew che ad ottobre ha registrato un pesante calo. L'indice che misura la fiducia delle imprese si è attestato infatti a -24,7 punti, in netto peggioramento rispetto alla ...

Melrose Industries Plc Ords in Caduta libera a Londra : Retrocede molto Melrose Industries Plc Ords , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,58%. La tendenza ad una settimana di Melrose Industries Plc Ords è più fiacca rispetto all'...

Disastro in diretta tv a Caduta Libera. Gerry Scotti imbarazzatissimo : La parola cloro e l’indizio “in piscina” sono state le cause che hanno generato a Caduta Libera di Gerry Scotti una strepitosa gaffe. Evidentemente i produttori del quiz preserale di Canale 5 erano sicuri che i concorrenti individuassero subito la parola nel gioco delle parole mimetizzate (bisogna indovinare la parola all’interno di un gruppo di diciotto lettere avendo un solo indizio). Ma così non è stato. Lettera dopo ...

Disastro in diretta tv a Caduta Libera. Gerry Scotti imbarazzatissimo : La parola cloro e l’indizio “in piscina” sono state le cause che hanno generato a Caduta Libera di Gerry Scotti una strepitosa gaffe. Evidentemente i produttori del quiz preserale di Canale 5 erano sicuri che i concorrenti individuassero subito la parola nel gioco delle parole mimetizzate (bisogna indovinare la parola all’interno di un gruppo di diciotto lettere avendo un solo indizio). Ma così non è stato. Lettera dopo ...

Caduta libera - gaffe durante il gioco : compare una parolaccia (Video) : Anche in giochi dove le domande sono precedentemente preparate dagli autori, il rischio gaffe è in agguato. Ce lo ha dimostrato la puntata di Caduta Libera di ieri, 10 ottobre 2018, quando per qualche secondo sullo schermo il pubblico si è ritrovato a leggere una parola non proprio adatta alla fascia del preserale ed, in generale, al pubblico familiare che segue il game show.E' successo che, durante una manche del gioco condotto da Gerry ...

Christian Dior in Caduta libera a Parigi : Retrocede molto la casa di moda francese , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,84%. L'andamento di Christian Dior nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore ...

Aeffe in Caduta libera a Piazza Affari : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 2,21%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

In vigore i nuovi test sulle auto - a settembre immatricolazioni in Caduta libera" : L'effetto WLTP è dunque solo il primo di una lunga serie di strategie commerciali e innovazioni tecnologiche che determineranno la politica industriale delle case automobilistiche nei prossimi anni.

Angela in Caduta libera di consensi prova a scaricare su di noi i migranti : Per la gioia di una Merkel che, non va dimenticato, iniziò la sua ascesa politica pugnalando alla schiena il mentore Helmut Kohl e prendendone, immediatamente dopo, il suo posto.

Germania - sondaggio Baviera : Csu in Caduta libera - ascesa dei Verdi. Male i populisti : ... è quello dei Verdi, che continuano la loro eccellente tendenza crescendo di un altro punto al 18%, posizionandosi così come seconda forza politica del Land meridionale superando la Spd, ferma all'11%...

Caduta libera e Striscia La Notizia : bassi ascolti - volano Insinna ed Amadeus : E' un periodo di magra per gli ascolti di Canale 5. Dopo gli ascolti bassi delle prime due puntate del Grande Fratello Vip 3 ed il clamoroso flop della serie tv inglese Victoria II che nel secondo episodio trasmesso domenica 30 settembre è stata battuta da ben tre reti tra cui La7 dove è andato in onda il talk politico Non è l'arena condotto da Massimo Giletti, neanche i programmi del preserale possono vantare dei buoni risultati auditel. E' il ...

Offerte di telefonia mobile - è scontro sui giga. Sms in Caduta libera : Con il recente ingresso nel mercato della telefonia mobile della francese Iliad e di Ho mobile (braccio low cost di Vodafone), continua la guerra per cercare di aumentare i servizi proposti e mantenere prezzi competitivi. Secondo un’indagine condotta dal portale Sos Tariffe, che ha comparato le Offerte di telefonia mobile ricaricabili di tutti gli operatori tradizionali e virtuali presenti sul mercato, i principali provider stanno continuamente ...

Pirelli in Caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che passa di mano in perdita del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pirelli evidenzia un andamento ...