Buenos Aires 2018 | Scampoli-Bertozzi d' argento nel beach volley

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di mercoledì 17 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (16 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Penultima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre. Beach volley (femminile) 1. Voronina/Bocharova (RUS) 2. Scampoli/Bertozzi (ITA) 3. Olimstad/Berntsen (NOR) Basket 3×3 (femminile) 1. 2. 3. ...

Chiara Perona in finale ai Giochi Olimpici di Buenos Aires 2018 : Si concludono i Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires per Chiara Perona con la designazione da Secondo Arbitro nella finalissima femminile di Calcio a 5 che assegnerà la medaglia d'oro tra ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia consolida il quinto posto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili (OGGI MARTEDI’ 16 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi undici titoli. Per l’Italia un argento - due quinti ed un ottavo posto : assegnati gli ultimi undici titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina classifiche stilate sommando due prove. Quattro azzurrini oggi in gara, per l’Italia una medaglia d’argento, due quinti ed un ottavo posto: andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nei 200 metri piani femminili oro all’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir con 47″02, davanti all’italiana Dalia Kaddari, ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella piattaforma da dieci metri chiude ottavo Antonio Volpe : Si è chiusa all’ottavo posto per Antonio Volpe la finale della piattaforma da dieci metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così migliorato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al messicano Randal Willars Valdez, argento al cinese Lian Junjie, bronzo al russo Ruslan Ternovoi, che bissa il bronzo ottenuto dal trampolino. Il messicano, secondo in qualifica, ha migliorato di ben 65 punti, ...

Canoa slalom - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Slovenia e Francia : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa slalom alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina è rientrata in Italia dopo aver disputato le due finali del kayak. Nella canadese femminile oro alla francese Doriane Delassus, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in 1’26″08, ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella staffetta mista quarto Giorgio Malan - ottava Alice Rinaudo : Si è chiusa la staffetta mista del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta ottava, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato quarto, al termine di una bella rimonta. L’azzurrino e la francese, dodicesimi ieri nel ranking round di scherma, hanno rimontato nelle prove di nuoto e laser run, totalizzando 1123 ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Dalia Kaddari medaglia d’argento nei 200 metri femminili! : Arriva grazie all’ultima azzurrina in gara una splendida medaglia d’argento nell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Dalia Kaddari infatti chiude alla piazza d’onore nei 200 metri piani femminili. Nella somma dei tempi ottenuti sulle due prove l’italiana è stata preceduta soltanto dall’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir. Bronzo per la brasiliana Leticia Maria Nonato ...

