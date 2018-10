Bublé | lo staff smentisce il ritiro | una fake news

Lo staff di Bublé smentisce il ritiro del crooner : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Michael Bublè non si ritira - il suo staff smentisce l'addio alla musica : Michael Bublè non si ritira. Lo staff del crooner canadese, dopo la diffusione dell'intervista di alcuni giorni fa al Daily Mail in cui dichiarava che l'album Love, in uscita, sarebbe stato l'ultimo, ...