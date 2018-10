Brexit | stallo totale | perché il vertice Ue inizia all' insegna del pessimismo

Brexit - May : “Con l’Ue stallo nei negoziati”. Opposizione laburista : “Hai fallito” : E' stallo per i negoziati sulla Brexit tra Bruxelles e Londra. La premier May è intervenuta oggi, parlando dell'impasse riscontrato al vertice informale Ue: "Il governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea con nient'altro se non rispetto e il Regno Unito si attende lo stesso rispetto da Bruxelles".Continua a leggere

Sterlina a picco dopo sfogo May su stallo trattative Brexit con Ue : Roma, 21 set., askanews, - Sterlina a picco e speculare impennata della Borsa di Londra, dopo il drammatico sfogo della premier Theresa May sul "vicolo cieco" in cui sono finite le trattative con l'...