Brexit | l' ora X è arrivata | May a Bruxelles Ma adesso si rischia un | ennesimo | rinvio

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Ricerca : scienziato italiano in Gb - la Brexit scoraggia l’arrivo di talenti : Non è ancora definita, ma la Brexit “sta già cambiando i giochi per la Ricerca in Gran Bretagna. Sono in Gb da 10 anni e i miei figli sono inglesi, quindi non penso ci siano conseguenze per me. Ma i migliori talenti sono scoraggiati a spostarsi in questo Paese, non essendo sicuri di poter rimanere. Questa è una perdita immensa per la Ricerca in Gran Bretagna“. A testimoniarlo all’AdnKronos Salute è Vincenzo De Paola, Head of ...

Ed Sheeran - Rita Ora - Sting e gli altri : le star della musica inglese dicono «no» a Brexit : Ed SheeranEd SheeranEd SheeranLa Brexit è un pericolo per l’industria culturale inglese, stretta dentro a una morsa dalla quale sembra difficile districarsi. Ne sono sicuri Ed Sheeran, Rita Ora, Sting, Roger Taylor, Damon Albarn e tutti gli artisti bRitannici che, domenica 7 ottobre, hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla premier Theresa May, responsabile delle delicatissime trattative che porteranno il Regno Unito fuori ...

Brexit - Tusk avverte May : "È ora di rimettersi al lavoro" : ...per negoziare un accordo sulla Brexit."Sono stato a mia volta a capo di un partito per 15 anni - ha detto l'ex premier della Polonia dal 2007 al 2014 - e conosco le regole dei partiti in politica, ma ...

Una Gran Bretagna "carbon-free" e una Brexit che protegga i lavoratori : Corbyn infiamma il Labour : ... Corbyn ha detto che il partito laburista chiede "una Brexit che protegga il lavoro e l'economia" in Gran Bretagna e "si opporrà'" se questo risultato non dovesse essere garantito nei negoziati sul ...

Brexit - ora la Scozia chiede chiarimenti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea : In Scozia, la Court of Session, in sede di appello, dopo un rigetto della Corte di prima istanza dovuto alla natura “ipotetica e accademica” della questione, ha accolto la richiesta di alcuni parlamentari di vario colore e dell’avvocato Jolyon Maugham, direttore di Good Law Project, di porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo 50 del Trattato di ...

Ora May è nei guai - con Brexit : I leader europei hanno inaspettatamente bocciato il piano della prima ministra britannica, che ora si trova in una posizione molto complicata The post Ora May è nei guai, con Brexit appeared first on Il Post.

Migliorano le richieste di GBP in vista della riunione Brexit : La BoJ non interviene By Arnaud Masset Come ampiamente previsto, alla sua riunione di politica monetaria di settembre, la BoJ ha mantenuto invariato il tasso d'interesse. Il tasso a breve termine è ...

La Brexit non scoraggia l'interesse dell'Italia : Per tre italiani su quattro il voto sulla Brexit del 2016 - i cui effetti sono legati ad un negoziato con la Ue e agli esiti di un confronto molto duro dentro la politica inglese - «non ha influenzato la propensione a recarsi in Uk per turismo, studio o

Juncker - Brexit : Ue pronta a lavorare giorno e notte per trovare un accordo : "L'Ue accetta la proposta della premier britannica, Theresa May per un partenariato con un accordo di libero scambio". Così il numero uno della Commissione Europea Jean Claude Juncker parlando a ...

Brexit - il poker infinito che logora Londra : La Gran Bretagna che gongola in queste ore per le presunte aperture tedesche dietro le quinte negoziali, ha davanti a sé scenari diversi, ma tutti tumultuosi...