repubblica

: Avete letto? Brescia, il Fisco chiede le tasse ai trafficanti di droga: la cartella esattoriale è di 5 milioni… - umbriatweets : Avete letto? Brescia, il Fisco chiede le tasse ai trafficanti di droga: la cartella esattoriale è di 5 milioni… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In 24 sono stati arrestati per spaccio. Ora vengono chiamati in causa per gli introiti mai dichiarati