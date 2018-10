Brasile | Bolsonaro ringrazia Salvini | “Se sarò presidente Cesare Battisti sarà estradato”

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Battisti - Bolsonaro ribadisce : se vinco estradizione da Brasile - : Il candidato di estrema destra conferma l'impegno sul caso dell'ex terrorista condannato a diversi ergastoli in Italia per quattro omicidi e latitante da 36 anni

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...

Brasile - Battisti trema per l'ascesa della destra. "Estradizione immediata" se vince Bolsonaro : Sul caso Battisti il leader conservatore ha sottolineato di voler mostrare 'al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Ancora prima, il 19 ...

Svastiche sulla pelle e insulti - in Brasile la vittoria di Bolsonaro sdogana la violenza : Numerose le segnalazioni provenienti da tutto il Paese, che il 28 ottobre tornerà al voto per il ballottaggio con Haddad: ucciso un maestro di danza simpatizzante di sinistra, a una donna del movimento Lgbt è stata incisa una svastica sulla schiena

Brasile : Bolsonaro - 'se vinco estraderò subito Battisti' : Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Battisti, 63enne ex membro dei Proletari armati per il comunismo , Pac, , venne ...

Brasile - Bolsonaro : "Se vinco le elezioni per Battisti ci sarà estradizione immediata" : In caso di vittoria di Jair Bolsonaro, favorito al ballottaggio per le presidenziali, Cesare Battisti "sarà immediatamente estradato" in Italia. È una delle promesse elettorali fatte in più occasioni dal candidato di estrema destra. In uno dei suoi tweet in campagna elettorale, Bolsonaro ha scritto: "Come già detto, riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di ...

Brasile : Roger Waters attacca il candidato di destra Bolsonaro : 'Resistere al neofascismo' : A poche settimane dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, dopo la vittoria sfiorata al primo turno [VIDEO] del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, arriva una nuova voce di protesta contro quello che potrebbe diventare il nuovo Presidente della repubblica. Ma non è un suo sfidante diretto, bensì il cantautore e musicista Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd. Lo scorso martedì, durante il concerto di San Paolo, ...

Voto Brasile.Sondaggio : Bolsonaro al 58% : 00.40 In Brasile, Bolsonaro, il candidato di estrema destra, parte in netto vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28/10, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Haddad,il delfino di Lula,del Partito dei lavoratori E' quanto emerge dal primo sondaggio della Datafolha,diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali di domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%.

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un Paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

Brasile - Bolsonaro in testa : cosa significa per i mercati : Riteniamo inoltre che la politica monetaria del Paese sia troppo accomodante e che i tassi d'interesse debbano crescere, poiché così farà l'inflazione, secondo le nostre stime, nei prossimi 6-12 mesi.