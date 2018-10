Boxe | Olimpiadi Giovanili 2018 | Martina La Piana vola in finale | demolita la stella

oasport

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)Laè inalleche si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina): un risultato davvero incredibile per l’azzurrina che domani combatterà per la medaglia d’oro nei 51 kg contro la nigeriana Adijat Gbadamosi che ha a sorpresa battuto la quotata bulgara Goryana Stoeva, già argento continentale. Laitaliana ha dunque la certezza di tornare a casa con una medaglia da questa rassegna a cinque cerchi ma ora si vuole sognare in grande e la speranza è quella di fare risuonare l’Inno di Mameli nella capitale argentina. La 17enne ha firmato un’autentica impresa perché in semiha sconfitto la statunitense Heaven Destiny Garcia per split decision (4-1): l’iridata in carica tra le giovani si è dovuta arrendere abbastanza nettamente al cospetto della nostra portacolori che ha dominato le tre riprese e si è ...