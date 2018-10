Boxe | Canelo Alvarez | “Voglio la rivincita contro Mayweather | quando mi ha battuto ero

Boxe - Canelo-Golovkin : spettacolo e lotta pura - verdetto discusso. Il Mondiale dei pesi medi incanta - ci sarà il terzo atto? : Doveva essere un match spettacolare e così è stato, proprio come quello di dodici mesi fa concluso con un discusso pareggio. La “rivincita” tra Gennady Golovkin e Canelo Alvarez era particolarmente attesa tra gli appassionati, il Mondiale dei pesi medi per le sigle WBC, WBA, IBO andato in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. Il verdetto, però, ancora una volta, ...

Boxe : Canelo Alvarez sconfigge ai punti Gennady Golovkin nel match stellare per il Mondiale dei pesi medi : Una notte da urlo quella alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Stati Uniti) che ha visto confrontarsi in uno uno dei match più attesi della stagione per tutti gli appassionati di Boxe il kazako Gennady Golovkin e il messicano “Canelo” Alvarez. Un incontro dal sapore di rivincita per “Canelo”, dopo il discusso pareggio dell’anno scorso in un combattimento inizialmente programmato a maggio ma poi posticipato a causa della ...

Boxe - Canelo-Golovkin : le statistiche e le curiosità del match mondiale dei pesi medi : Un match non è bastato: a Canelo Alvarez e Gennady Golovkin ne servirà un secondo, questa sera, per decidere chi sarà colui che riunirà i titoli mondiali WBA, WBC e IBO dei pesi medi. Nessuna intenzione di pareggio da parte dei due pugili, che hanno promesso senza troppi giri di parole di mandare KO il rispettivo avversario in quello che è già stato ribattezzato il Canelo-GGG 2. La prospettiva sembra più realizzabile per Golovkin che per ...