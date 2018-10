Box delle case popolari era un deposito di merce rubata e armi FOTO

Dying Light 2 : la combinazione delle scelte permetterà ai giocatori di creare il proprio sandBox : Dying Light 2 sta cercando di espandere quanto di buono aveva fatto il suo predecessore in vari modi, tra le novità il rinnovato focus sulla narrativa. Con un team di sceneggiatori guidato da Chris Avellone, il gioco sta cercando di porre un'enorme attenzione sulla scelta del giocatore e su come le conseguenze di tali scelte modelleranno il gioco in una varietà di modi.Recentemente, parlando con EDGE nel loro numero di dicembre (numero 325), ...

Smartphone e notebook Xiaomi sono i protagonisti delle nuove offerte di LightintheBox : Tornano le offerte di Lightinthebox, il noto store online cinese che oggi propone una ricca selezione di prodotti Xiaomi, con prezzi decisamente molto interessanti. L'articolo Smartphone e notebook Xiaomi sono i protagonisti delle nuove offerte di Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

16 legislatori uniscono le forze per affrontare la "minaccia delle loot Box" : Se ne parla leggermente di meno dato che ultimamente gli sviluppatori sono sicuramente più attenti a non scatenare delle vere e proprie rivolte da parte dei fan ma le loot box e in particolare la questione loot box/gioco d'azzardo continua a tener banco anche e soprattutto nell'ambito politico.Il fatto che ben 16 legislatori (15 europei e uno proveniente dallo stato di Washington) abbiano deciso di unire le forze proprio per affrontare il ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : nel giorno delle donne La Piana passa ai quarti - fuori Giorgia Rossi : Se i Mondiali giovanili 2018 si stanno rivelando disastrosi per la Boxe azzurra maschile, con un solo italiano ai quarti, qualcosa di meglio sta succedendo col settore femminile. Dopo quanto accaduto ieri, con Sorrentino e Er Raqioui che hanno superato gli ottavi, oggi è toccata la stessa felice sorte a Martina La Piana nei 51 kg. Non ce l’ha fatta invece Giorgia Rossi, fermata nei 48 kg alle soglie della zona medaglie. Per La Piana, il ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : eliminati Cappai e Delle Piane - sconfitte nette per gli azzurri : Proseguono nel peggiore dei modi i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi erano impegnati sul ring due azzurri e sono purtroppo arrivate due sconfitte nette con verdetto unanime, entrambe per 5-0. Patrick Cappai si è arreso all’algerino Maouche agli ottavi di finale dei 52 kg: ci si aspettava qualcosa in più dall’azzurro che invece è parso un po’ arrendevole nelle prime ...

Iliad - i problemi tecnici dal suo arrivo in Italia : lo scandalo delle SimBox : Iliad, ecco tutti i problemi dal suo arrivo in Italia: scoppia lo scandalo delle Simbox Iliad, i problemi tecnici dal suo arrivo in Italia: lo scandalo delle Simbox Da quando è arrivato sul mercato ...