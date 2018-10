Borse europee | aprono in rialzo sulla scia di Wall Street; Milano +0 | 35%

Cautela a Piazza Affari. Deboli le altre Borse europee : Piazza Affari viaggia poco sopra la parità a metà seduta mentre gli investitori attendono novità su Manovra e decreto fiscale dal CdM di oggi pomeriggio . Senza direzione le altre principali Borse ...

Borse europee perdono tono - Wall Street rimbalza con le banche : Le Borse europee, in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, rallentano il passo. Wall Street, partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre. Più debole Piazza Affari, che si attesta poco sotto la ...

Le Borse europee tentano il rimbalzo. Bene i listini asiatici. Spread stabile a 300 punti : Piazza Affari rallenta rispetto all’avvio di seduta. Il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.414 punti. Girano in calo Cnh (-1,5%) e Tim (-1,1%). Lo Spread tra il Btp e il Bund si attesta a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,52%. In rosso anche Saipem (-0,8%) e Mediaset (-0,7%). Proseguono in rialzo le banche tra cui Intesa ...

Le Borse europee tentano il rimbalzo : Piazza Affari apre a +1%. Spread in calo : Dopo la seduta negativa di ieri Piazza Affari tenta il rimbalzo. Il Ftse Mib, partito subito in positivo, ora fa registrare +1%, in linea con le altre Borse europee e nonostante la chiusura negativa ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Borse europee alla deriva dopo crollo Wall Street : Si preannuncia una giornata davvero pesante per le Borse europee , sulla scia della debacle di Wall Street che ha affossato anche tutte le Borse asiatiche . A scatenare l'ondata di vendite sui mercati ...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...

Milano torna in negativo con le altre Borse europee : Piazza Affari annulla i guadagni registrati a metà seduta , riconquistando il segno meno dell'avvio. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA a 1,151. ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 38% : 9.14 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano di recuperare dopo l'avvio di settimana in netto ribasso. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,38% a 19.926 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 299 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,55%. Londra +0,13%, Parigi +0,04% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1486 dollari 129,87 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono in rosso - tonfo per Milano; spread a 307 punti : Le Borse europee chiudono in rosso per i timori sul caso Italia. tonfo per Milano, maglia nera, che cede il 2,43% affossata dallo spread, tornato sopra quota 300. I mercati tremano per la manovra in ...

Prudenza tra le Borse europee : Partenza all'insegna della Prudenza per le principali borse europee con gli investitori in attesa di 'testare' la forza dell'economia statunitense, con i numeri di settembre sul mercato del lavoro

Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire poco mosse - oggi i dati sul lavoro Usa : Indicazioni importanti in quanto tenute in considerazione dalla Federal Reserve per definire la sua politica monetaria e che assumono ancora più importanza dopo le ultime dichiarazioni del ...