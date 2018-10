Borsa | Milano amplia calo con spread

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 6% : ANSA, - Milano, 17 OTT - Borse europee positive, spinte dai titoli tecnologici dopo la trimestrale migliore delle stime di Asml , +6,71% ad Amsterdam, e all'indomani di quelli di Netflix a New York. ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 34% - : ANSA, - Milano, 17 OTT - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34% a 19.895 punti.

Borsa : Milano corre - scivola Mps : ANSA, - Milano, 16 OTT - Piazza Affari festeggia come Borsa migliore in Europa il calo della tensione sui titoli di Stato italiani e la forza di Wall Street sul pieno di utili per le banche ...

Borsa - Milano chiude in netto rialzo : Ftse Mib +2 - 23% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Borsa : Milano chiude in rialzo - +2 - 2% : ANSA, - Milano, 16 OTT - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,23% a 19.717 punti.

Borsa : Milano accelera - +2 - 1% : ANSA, - Milano, 16 OTT - L'allentarsi della tensione sui titoli di Stato italiani continua a spingere Piazza Affari: con il Btp a dieci anni che sui mercati telematici vede scendere il suo rendimento ...

Borsa : Milano sale con manovra a Ue : ANSA, - Milano, 16 OTT - La Borsa di Milano , +1,2%, avanza dopo che il governo ha inviato il Draft Budgetary Plan alla commissione europea. A Piazza Affari tengono le banche mentre è in forte rialzo ...

Borsa Milano parte positiva a +0.26% : 10.10 La Borsa di Milano apre in rialzo con l'indice ftse mib che avanza dello 0,26% A 19.338 punti Le Borse europee, invece, aprono deboli e miste. Londra segnala -0,10%,Francoforte segna lo 0,03% e Parigi è stabile (-0,01%). partenza stabile per lo spread fra btp e bund dopo il sì alla manovra e al Dl fiscale da parte del Cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il differenziale segna 304 punti,il rendimento è al 3,55%.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 26% - : ANSA, - Milano, 16 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,26% a 19.338 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano sale +0 - 1% - attesa manovra : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari in lieve crescita , +0,12%, con l'approssimarsi della chiusura di seduta e in attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato in ...

Borsa : Milano -0 - 08% con Ferrari - Mps : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari in avvio poco mossa resta debole , Ftse Mib -0,08% a 19.245 punti, con il mercato che guarda al consiglio dei ministri del pomeriggio chiamato ad approvare la ...

Borsa : Milano apre a -0 - 2% : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari apre in lieve calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,2% a 19.218 punti. 15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Milano -0 - 52% - spread sale a 307 : 18.10 Borsa Milano -0,52%, spread sale a 307 Piazza Affari ha chiuso negativa: è la peggiore tra le Borse europee che hanno comunque azzerato i rialzi nell'ultima parte della seduta nonostante il rimbalzo di Wall Street. L'indice Ftse Mib, che aveva guadagnato l'1%, ha lasciato sul terreno lo 0,52% a 19.255 punti. A penalizzare Milano è stata anche la risalita dello spread Btp-Bund. Lo spread, che aveva aperto in calo, si è allargato a ...

Borsa : Milano incrementa rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano , +0,6%, incrementa il rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è sostenuta dal rialzo delle banche e Pirelli , +3,4%, . ...