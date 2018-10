Borsa Italiana oggi Ferrari a -3% | Stm a +1% 17 ottobre 2018

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari ancora in cerca del rimbalzo (16 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo più convinto rispetto a quello di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 03:42:00 GMT)

La Borsa Italiana è nervosa nel giorno del giudizio sulla manovra : Nel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei ministri per approvare la manovra economica e inviarla in serata alla Commissione europea, Piazza Affari apre la seduta in lieve rialzo in linea con le altre Borse europee, per poi virare quasi subito in territorio negativo. L’attenzione dei mercati del