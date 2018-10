Borsa di Tokyo in netto rialzo | Nikkei guadagna 1 | 29%

Borsa Tokyo - apertura in rialzo - +1 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 17 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei ...

Borsa Tokyo - apertura in rialzo - +1 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 17 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei ...

Borsa Tokyo positiva - Nikkei +1 - 04% : 2.23 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno positivo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei segna un rialzo dell'1,04% a quota 22.784,09, aggiungendo 234 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue il processo di indebolimento sul dollaro, a un livello di 112,30, e sull'euro a un valore di 130.

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 25% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,25% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.549,24 punti, con un guadagno di 277,94 punti, pari all’1,25 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.298,20 punti, scendendo dopo la pausa fino a 22.269,53 punti, il livello più basso della giornata, e salendo ...

Borsa Tokyo apre in lieve rialzo - +0 - 21% : ANSA, - Tokyo, 16 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano allo sviluppo del caso del giornalista saudita scomparso, Jamal Kashoggi, e le ...

Borsa.Tokyo apre in lieve rialzo : +0 - 21% : 03.48 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi cautamente, con gli investitori che guardano allo sviluppo del caso del giornalista saudita scomparso, Jamal Kashogi, e le ripercussioni sui prezzi petroliferi nel caso di un eventuale deteriorarsi della crisi diplomatica. Il Nikkei mostra un lieve progresso dello 0,21% a quota 22.317,70, a 46 punti. Sul fronte dei cambi lo yen interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando un livello di ...

Borsa : Tokyo chiude in netto calo - -1 - 87% : ANSA, - Tokyo, 15 OTT - La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in netto ribasso, dopo il calo sostenuto delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori che si sposta ...

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 87% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,87% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.271,30 punti, con una perdita di 423,36 punti, pari all’1,87 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.501,33 punti, salendo un minuto dopo fino a 22.520,59 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa - a Tokyo apertura in calo - -0 - 79% - : ANSA, - Tokyo, 15 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la settimana col segno meno, seguendo i consistenti ribassi delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori sulle trattative tra Cina e Usa ...

Borsa.Tokyo - apertura in calo a -0 - 79% : 03.26 La Borsa di Tokyo inizia la settimana in negativo, seguendo i consistenti ribassi delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori sulle trattative tra Cina e Usa per le tariffe sul commercio. Il Nikkei cede lo 0,79% a quota 22.515,90, con una perdita di 178punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 112,10, e sull'euro a un valore di 129,50

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 76% - : ANSA, - Tokyo, 12 OTT - La Borsa di Tokyo prosegue l'andamento in rosso dopo il secondo crollo consecutivo degli indici statunitensi: una dinamica che secondo gli investitori potrebbe preludere ad un'...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 46% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,46% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo, recuperando una parte di quanto perso ieri per il vero e proprio tonfo avvenuto sulla scia di Wall Street che aveva perso il 3,1 per cento dopo la decisione della Fed di rialzare i tassi. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.694,66 punti, con un guadagno di ...

Borsa.Tokyo apre in ribasso dello 0 - 76% : 03.08 La Borsa di Tokyo prosegue l'andamento in rosso dopo il secondo crollo consecutivo degli indici statunitensi: una dinamica che secondo gli investitori potrebbe preludere a un'ampia fase di correzione dei mercati azionari. Il Nikkei cede lo 0,76% a quota 22.499,89 nell'ultima seduta della settimana, con una perdita di 170punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a un livello di 112,10, e sulla moneta unica poco sotto a un ...

Borsa : tonfo a Tokyo - maggior calo da marzo - -3 - 89% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve