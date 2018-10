romadailynews

: Bordoni: Raggi fa ciò che le ordinano, 5S occupano anche poltrona Eur Spa: Roma – “La… - romadailynews : Bordoni: Raggi fa ciò che le ordinano, 5S occupano anche poltrona Eur Spa: Roma – “La… - GHERARDIMAURO1 : RT @romadailynews: Bordoni: linea morbida Raggi su ex palazzo Inpdap non risolve problemi: Roma – “Il caso… - romadailynews : Bordoni: linea morbida Raggi su ex palazzo Inpdap non risolve problemi: Roma – “Il caso… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma – “La giuntaparla continuamente di trasparenza e lottizzazione e poi stamani arriva la nomina al vertice dell’Ente Eur di un nuovo presidente. Il Governo e Roma Capitale come presidente di Eur Spa hanno designato tale Alberto Sasso, architetto torinese, amico di Beppe Grillo, gia’ ‘trombato’ alle ultime elezioni nel suo collegio a Torino”. “Succede a Roberto Diacetti reo di aver riportato l’Ente Eur Spa in auge grazie ad operazioni importanti come la Nuvola di Fuksas e il Gran Premio di Formula E. Una decisione incomprensibile dunque e dettata pare dal sottosegretario agli Affari Regionali del movimento 5 stelle Stefano Buffagni a conferma che la sindaca fa tutto quello che gli viene ordinato”. Cosi’ in un comunicato Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. L'articolofa ...