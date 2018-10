Bordoni | linea morbida Raggi su ex palazzo Inpdap non risolve problemi

romadailynews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma – “Il caso dell’exdi Via Santa Croce in Gerusalemme e’ stato oggetto di un intervista rilasciata al Messaggero dal prefetto Paola Basilone. Il prefetto ha richiesto alladi chiarire ladel Comune sulle occupazioni alla luce dell’incontro tra gli occupanti e il vice sindaco Luca Bergamo”. “Incontro che lascia supporre unadel Comune sulla vicenda. La risposta della sindaca non si e’ fatta attendere ‘io consigli non ne do ne gli accetto’, come a dire me ne frego e questo ci fa capire quanta volonta’ ci sia nelre idi questa citta’”. Cosi’ in un comunicato Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. L'articolosu exnonproviene da RomaDailyNews.