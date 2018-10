Bono Vox nelle vesti di ' MacPhisto' paragona Salvini al diavolo | La mia gente sta

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Matteo? PerVox è come il. Il leader degli U2 lo ha detto durante l'ultimo dei quattro concerti della band irlandese al Mediolanum Forum di Milano. Ieri sera, 16 ottobre, hato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteoal, accostandolo agli altri esponenti delle destre europee. Durante lo show il cantante interpreta un personaggio satanico ribattezzato ''."La miasta arrivando in Europa", ha dettomentreva i panni del. Ha poi elencato alcuni dei movimenti di destra come i Democratici svedesi di Jimmie Akesson e ha fatto poi un'allusione al primo ministro ungherese Viktor Orban e al Front National francese.points out that he loves trouble in paradise. And why not? He started it, after all....#fiendsof#U2eiTour#U2#whenyoudontbelieveiexistpic.twitter.com/ypb2nRd7Eg — U2 (@U2) ...