Bono Vox a Milano | “Salvini è il diavolo” Video concerto U2 | l' attacco ai leader

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : il suo ‘MacPhisto’ anti-Lega : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Bono Vox ci ricasca - e paragona Salvini al diavolo : Bono Vox non è nuovo agli attacchi contro il mondo sovranista e a prediche sull'accoglienza dei migranti. E all'ultimo dei quattro concerti al Mediolanum Forum di Milano è tornato alla carica, attaccando direttamente Matteo Salvini. Il leader degli U2, ieri sera, si è divertito a interpretare il ruolo di un personaggio satanico di nome "MacPhisto".Durante il siparietto, Bono vestiva i panni di questa sorta di demonio che vuole prendere il ...

Bono Vox nelle vesti di 'MacPhisto' paragona Salvini al diavolo : "La mia gente sta arrivando in Europa" : Matteo Salvini? Per Bono Vox è come il diavolo. Il leader degli U2 lo ha detto durante l'ultimo dei quattro concerti della band irlandese al Mediolanum Forum di Milano. Ieri sera, 16 ottobre, ha paragonato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini al diavolo, accostandolo agli altri esponenti delle destre europee. Durante lo show il cantante interpreta un personaggio satanico ribattezzato 'MacPhisto'."La mia gente sta ...

U2 a Milano - il cantante Bono Vox interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...

U2 E Bono Vox - TRIONFO A MILANO/ Video - "torniamo per finire quel che abbiamo cominciato" : Secondo concerto degli U2 e di BONO Vox al Forum di Assago di MILANO da dove hanno lanciato un messaggio umanitario al mondo ricevendo una standing ovation.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:07:00 GMT)

U2 E Bono Vox - TRIONFO A MILANO/ Video - il messaggio al mondo : “sia benedetto il blu del cielo europeo” : Secondo concerto degli U2 e di BONO Vox al Forum di Assago di MILANO da dove hanno lanciato un messaggio umanitario al mondo ricevendo una standing ovation.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Bono Vox a pranzo da Cracco in Galleria - ma non è così : scoppia la polemica : Tra palco e realtà cantava Ligabue qualche anno fa. Qualcuno, magari qualche maligno, potrebbe far notare che il Palco è un po', anche, finzione, esagerazione, recitazione. Mentre la realtà è ben ...

U2 - l'arrivo di Bono Vox a Milano : selfie all'aeroporto di Linate : È stato accolto da vera rockstar, e lo merita: Bono Vox è arrivato all'aeroporto milanese di Linate, dove ad attenderlo c'erano centinaia di fan pronti con lo smartphone a scattare un selfie. Il ...

EMMA MARRONE AL CONCERTO DEGLI U2/ Video - Bono Vox ringrazia per il supporto a favore dei diritti delle donne : EMMA MARRONE è in stazione e tramite social annuncia che questa sera racconterà qualcosa di importante ai suoi fan, cosa succederà alla salentina? Una foto su Instagram...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Bono Vox al Parlamento europeo : la migrazione è un'incredibile opportunità | Le foto : Il leader degli U2: "Il Continente sta chiedendo una nuova partnership e dovremmo sederci insieme tra eguali e conquistare il mondo". E rilancia: "L'Europa ha una fisiologia molto complessa ma, dietro la politica, c'è un cuore grande".

Bono Vox AL PARLAMENTO EUROPEO/ Video - leader U2 : “i migranti sono una grande opportunità” : Il cantante degli U2 a pochi giorni dai concerti italiani si è recato in visita al PARLAMENTO EUROPEO accolto dal presidente Tajani per perorare la cause dei migranti(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

Bono Vox da Tajani : con Africa partner conquisteremo il mondo : Bruxelles, 10 ott., askanews, - L'Africa, giovane e vitale, può rappresentare per gli europei, 'sempre più vecchi e grigi', una 'opportunità incredibile', quella di 'conquistare il mondo', mentre l'America di Trump non è più capace di pensare alle 'grandi idee'. Lo ha affermato oggi a Bruxelles il leader degli U2, Bono Vox, parlando alla stampa …

Bono Vox in vacanza in Sardegna/ Il leader degli U2 è arrivato in gran segreto con The Edge : Il cantante Bono degli U2 è in Sardegna per qualche giorno di vacanza prima di cominciare il tour della band il prossimo 29 settembre a Copenaghen(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:09:00 GMT)

Bono Vox : "Ho visto il dolore sul volto del Papa quando abbiamo parlato degli abusi" : Nel corso del loro incontro Bono Vox e il Papa hanno affrontato anche il tema della pedofilia nella Chiesa: "Ho potuto vedere il dolore nella sua faccia, penso fosse sincero", dice il cantante di origine irlandese, impegnato contro la fame nel mondo e il debito estero. Nel 2009 aveva incontrato anche Benedetto XVI all'udienza gli artisti nella Cappella Sistina."Con Sua Santità abbiamo lasciato andare la conversazione dove voleva andare", ...