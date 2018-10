romadailynews

: Bonafoni: presente a ‘Tavolata senza muri’: Roma – “Aderisco e saro’ presente alla… - romadailynews : Bonafoni: presente a ‘Tavolata senza muri’: Roma – “Aderisco e saro’ presente alla… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma – “Aderisco e saro’alla ‘Tavolatamuri’ organizzata dalla presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi e dalla sua amministrazione con moltissime associazioni di volontariato laiche e cattoliche, in cui donne e uomini italiani e stranieri condivideranno il pranzo. Penso che sia un’iniziativa lodevole in un momento in cui il Governo fa di tutto per mettere gli uni contro gli altri, soprattutto le persone piu’ fragili, piu’ povere, ed i migranti”. “Unirci invece insieme in un momento conviviale, come un pranzo, e’ simbolo di inclusione e convivenza pacifica. È con queste pratiche che i territori possono costruire modelli intelligenti e visionari di accoglienza. Il pensiero va quindi a Riace ed al Sindaco Mimmo Lucano:la sua lotta e la sua insistenza nel promuovere esperienze meticce saremmo tutte e ...