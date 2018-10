Bolzano | due arresti e cinque denunce nelle ultime 48 ore

Bolzano - incidente in moto : giovane padre muore due giorni dopo lo schianto : Non ce l’ha fatta Giuseppe Pagliuso, trentunenne originario di Lamezia Terme e residente in Alto Adige. L’uomo, padre di due bambini piccoli, due giorni fa era caduto rovinosamente con la sua motocicletta a San Giacomo di Laives, nella provincia di Bolzano. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.Continua a leggere