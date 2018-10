Bolt rifiuta l’offerta della Valletta FC - il giamaicano resta in prova con i Central Coast Mariners : Il giamaicano ha deciso di declinare l’offerta arrivata da Malta, preferendo continuare con i Central Coast Mariners Usain Bolt ha rifiutato l’offerta biennale della Valletta FC dopo aver deciso di non trasferirsi a Malta. Bolt al momento rimane in Australia, ancora in prova con i Central Coast Mariners club della A-League, nonostante l’offerta ricevuta all’inizio della settimana per giocare con la Valletta FC e ...