Bolt | niente Malta L' agente | ' C' è grande interesse su di lui | ma non vuole accettare'

sport.sky

: Usain Bolt ha appena segnato il suo primo gol da professionista. E non è assolutamente niente male. Peraltro ha chi… - tancredipalmeri : Usain Bolt ha appena segnato il suo primo gol da professionista. E non è assolutamente niente male. Peraltro ha chi… - Gabratta : Nel panorama musicale mediocre odierno, siate come i Bolt Thrower, che si sono sciolti per evitare di dare alle sta… - syedmu83 : Usain Bolt, niente Milan: l’offerta per giocare in Europa arriva da Malta -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Continua a far parlare di sé Usainnella sua nuova vita da calciatore. Dopo essere andato a segno per la prima volta con una doppietta in una gara amichevole precampionato disputata con la maglia ...