Boeri contro la manovra | “Le pensioni costeranno 140 miliardi in più in 10 anni”

"Effetti devastanti" - "Vergogna". Ora è scontro tra M5s e Boeri : Il presidente dell'Inps torna a far sentire la sua voce. Tito Boeri punta il dito contro il condono varato del governo e parla di "effetti devastanti". In audizione in Commissione Lavoro alla Camera, Boeri usa parole molto chiare: "Il condono contributivo, a differenza di condono fiscale - ha detto - ha un doppio effetto, non solo negativo sulla raccolta contributiva ma immediatamente anche un effetto sulla spesa e un effetto devastante sui ...

Riforma Pensioni e Quota 100/ Caos assegni d’oro e scontro con Boeri (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:55:00 GMT)

PENSIONI D’ORO - DECRETO DI MAIO ‘CHOC’/ “Col taglio a 3.500 ci prendiamo un miliardo” : lo scontro con Boeri : PENSIONI D’ORO: il governo le taglia per DECRETO. Il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO “Ci prendiamo più di un miliardo di euro”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Salvini contro Boeri : 'Vuole mandare la gente in pensione a 80 anni' : Matteo Salvini non ci sta e attacca il presidente dell'Inps, dott. Tito Boeri, rispondendogli su Facebook. L'alto dirigente Inps nei giorni scorsi aveva criticato le ipotesi di riforma pensioni [VIDEO] basate su quota 100 ed il superamento della legge Fornero, cavalli di battaglia del governo a guida Lega e M5s: secondo Boeri le mosse proposte dal Carrocccio non farebbero altro che provocare ulteriori debiti nel sistema pensionistico, debiti ...

SALVINI CONTRO Boeri : “SI DIMETTA - POI SI CANDIDI”/ Ultime notizie : Forza Italia sostiene presidente Inps : Inps, Tito BOERI contesta la Manovra: "con Quota 100 il debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "pensioni non sono privilegio”. SALVINI replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:01:00 GMT)

[Lo scontro] Boeri lancia l'allarme sulle pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Manovra - Boeri contro Quota 100 : debito sale di 100 mld a danno dei giovani : Proprio in queste ore la controriforma previdenziale che dovrebbe dar luce nella Manovra 2019 a un graduale smantellamento della Fornero con l’introduzione di Quota 100, è bersaglio di attacchi su più fronti, non ultimo quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato della tenuta dei conti e dell’eccessivo costo che avrebbe mandare in pensione gli italiani con anni di anticipo rispetto alla normale età prevista dal sistema ...

Manovra - Boeri contro le misure del governo : "Aumentare spesa per le pensioni non porta a crescita" : L'economia non cresce aumentando spesa per le pensioni "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario", ha detto Tito Boeri, ...

Riforma pensioni 2018/ Calderoli contro Boeri : si dimetta (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Calderoli contro Boeri: si dimetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre. Le critiche di Tito Boeri alla Nota di aggiornamento del Def approvata dal Governo e alle ipotesi di Riforma delle pensioni dell’esecutivo non sono passate inosservate. “Ormai è evidente che Tito Boeri non può continuare a essere il presidente Inps avendo una linea opposta a quella del ...

Pensioni quota 100 - Boeri contro il governo : ‘Scelte inique’ : Non piace affatto la riforma delle Pensioni che sta mettendo in campo il governo Conte al presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri. L’economista bocconiano ormai da diversi anni alla guida dell’Inps ritiene inique e irresponsabili le misure annunciate, in particolare la cosiddetta quota 100. Oltre a quest’ultima misura, nel piano previdenziale dell’esecutivo gialloverde è prevista la proroga di Opzione donna e la ...

