Bob Dylan | Luca Guadagnino filmerà l’album Blood on the Tracks | già pronto il copione

Il nuovo progetto di Guadagnino : un film dai versi di Bob Dylan : Mentre sta per uscire nelle sale il suo 'Suspiria', Luca Guadagnino ha in mente un nuovo progetto : il regista italiano candidato l'anno scorso agli Oscar per 'Chiamami col tuo nome' sta lavorando a un ...

Bob DYLAN/ "More Blood - More Tracks" : quel sangue sui solchi che non ha mai smesso di scorrere : Esce il 2 novembre un cofanetto di sei cd contenente tutte le registrazioni relative al disco di Bob DYLAN Blood on the tracks. PAOLO VITES ne racconta la genesi e i retroscena(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:32:00 GMT)NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS/ Quando i Pink Floyd erano giovani e selvaggi: il concerto di MilanoLUCA ROVINI & COMPANEROS/ "Cuori fuorilegge": canzoni della resistenza umana