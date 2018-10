ilfattoquotidiano

: Bmw X7, tutto il lusso dello sport utility extra large – FOTO - TutteLeNotizie : Bmw X7, tutto il lusso dello sport utility extra large – FOTO - fattiamotore : Bmw X7, tutto il lusso dello sport utility extra large – FOTO - MarcoScafati1 : #Bmw #X7, tutto il #lusso dello #sport #utility extra large – FOTO -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) I suvavranno forse perso appeal nel vecchio continente, ma continuano ad andare alla grande sui due mercati più importanti del mondo: Cina e Stati Uniti. Non è dunque un caso che Bmw abbia deciso di tirare fuori la madre di tutte le suecon un occhio rivolto proprio lì. La X7, che potete ammirare nella gallery qui sopra, è lunga ben cinque metri e quindici centimetri, è sopra il metro e ottanta di lunghezza e ne misura due di larghezza: una vera ammiraglia, che farà impazzire gli amanti del genere. Anche perché definirla imponente è quasi limitativo, con quel frontale alto e volitivo dominato da un doppio rene ipertrofico in cima a cui svetta il logo della casa bavarese, ingrandito anch’esso per l’occasione. Ad un look tanto autorevole corrispondono interni altrettanto importanti con tre file di sedili, di cui quella centrale può essere ...