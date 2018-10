Bmw X7 | il SUV extra-large a caccia di ammiraglie GALLERY

Bmw X7 - Tolti i veli alla super Suv di Monaco : Anche il logo è più grande di quello degli altri modelli BMW. Basterebbe questo dettaglio a dare unidea di che cosa rappresenti, in termini di misure e immagine, la nuova super Suv X7, che vediamo finalmente nella versione definitiva. Già promossa ad ammiraglia a ruote alte della Casa bavarese, la Sport Utility attira per le forme e la taglia: cinque metri e quindici di lunghezza, due metri di larghezza, per uno e 81 daltezza. Il meglio in ...

Bmw X7 - Un primo sguardo alla nuova super Suv : La BMW ha diffuso un nuovo teaser dedicato alla X7. L'ammiraglia della gamma Suv si mostra per ora solo in parte nella zona frontale, confermando quanto già visto nei mesi scorsi durante lo sviluppo dei prototipi. Il doppio rene molto grande e le dimensioni abbondanti la rendono unica nel panorama del marchio. Non è ancora stata annunciata la data di debutto, ma è probabile che possa avvenire al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 ...

Lo show Bmw - dal Suv alla roadster" : ... il modello di vertice, la M40i sfrutta il motore a sei cilindri 3000 da 340 CV e un completo equipaggiamento M Sport, con sterzo sportivo, sospensioni adattative freni speciali e differenziale ...

Bmw X4 - la prova de Il Fatto.it – Suv o coupé? Di certo sportiva – FOTO : BMW X4, atto secondo. Per la verità il primo è durato meno del previsto, appena quattro anni: l’arrivo della nuova X3 e la conseguente necessità di adeguare le linee produttive – le due auto condividono la stessa base telaistica e meccanica – ha spinto la marca tedesca a lanciare la seconda edizione del suo suv-coupé di medie dimensioni in tempi record; “automobilisticamente” parlando, s’intende. Ciononostante il ...

Russia - carambola tra un Suv e una Bmw - coinvolte 5 automobili e diverse persone : L’incidente, avvenuta nella città di Rostov-on-Don, è stato provocato dall’autista della Bmw che non si sarebbe fermato al semaforo rosso. Il Suv colpito ha finito per capovolgersi più volte, urtando macchine e cartelli stradali.Continua a leggere

Bmw Vision iNext - ecco il volto del Suv elettrico del 2021 : Ora, però, le forme diventano quelle di uno Sport Utility da cui originerà un modello di serie che sarà prodotto nella fabbrica di Dingolfing , nel 2021 . 'Abbiamo progettato la BMW Vision iNext ...

Bmw X3 M e X4 M : la potenza dei due SUV ad alte prestazioni scatenata tra i cordoli del Nurburgring [FOTO] : I due SUV realizzati dalla divisione Motorsport della Casa di Monaco vantano una potenza di oltre 400 CV In occasione del weekend di gare delle serie DTM, Formula 3 e aktre che si sono disputate al Nurburgring fra il 7 e il 9 settembre, la divisione Motorsport di Bmw ha svelato le inedite versioni sportive dei modelli X3 e X4 – leggermente camuffate – frustando i due bolidi tra i cordoli della celebre pista tedesca. Battezzati Bmw X3 M e ...