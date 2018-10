ilfattoquotidiano

: Il sottosegretario all'economia Massimo #Bitonci 'La SINISTRA insiste che dobbiamo accogliere tutti gli IMMIGRATI.… - LegaSalvini : Il sottosegretario all'economia Massimo #Bitonci 'La SINISTRA insiste che dobbiamo accogliere tutti gli IMMIGRATI.… - italianaradio1 : Bitonci (Lega) a Comi: “Puoi chiedere a La7 la conduzione di un programma di cucina”. Sdegno in Forza Italia - italianaradio1 : Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara Comi, e il sottosegretario all’Economia, Massi… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara, e il sottosegretario all’Economia, Massimo), sulle opere pubbliche e sulla Tap. “La fate o non la fate?”, incalza insistentemente. “Le domande le fa il conduttore”, risponde reiteratamente il deputato leghista. Poi aggiunge: “Tu sei qui per dare delle risposte, ma non le puoi dare perché ormai non governate più da nessuna parte“. L’europarlamentare ripete la sua domanda ereplica: “Potrestia La7 se magari ti dà la possibilità di condurre una trasmissione di cucina“. La infelice risposta del politico leghista ha scatenato l’indignazione tra i parlamentari del centrodestra, anciare dalla presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, che ha pubblicato lo stralcio del video sul suo profilo ...