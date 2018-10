Bimbo di 2 anni coinvolto in rocambolesco incidente | interviene l’esercito FOTO

Brasile - genitori e fratellino muoiono in incidente : Bimbo di 6 anni salvato dopo 2 giorni : Quella che sarebbe dovuta essere una gita fuori porta di un'allegra famigliola, si è trasformata invece in una vera e propria tragedia [VIDEO]. L'episodio si è consumato a San Paolo, una delle citta' più popolose del Brasile, dove la madre, il padre e un bambino di appena otto anni hanno perso la vita a to di un incidente stradale, morendo praticamente sul colpo. Nel dramma, soltanto un bambino di sei anni è riuscito a salvarsi dopo due giorni ...

'Sei nero - così diventi bianco'. Ragazzi spruzzano spray contro un Bimbo di 8 anni a Bari : Bari - Folle aggressione in un paese della provincia barese. Una mamma denuncia sull'edizione locale di Repubblica: 'Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco'. Queste le parole che un gruppo di ...

Bullismo e razzismo nel barese - spray su un Bimbo di otto anni : 'adesso ti facciamo diventare bianco' Vicenda raccontata da Repubblica : Qui il link per accedere all'articolo di Repubblica: https://bari.Repubblica.it/cronaca/2018/10/14/news/_adesso_ti_facciamo_diventare_bianco_bambino_di_colore_aggredito_con_la_schiuma_spray-208923604/

"Sei nero - così diventi bianco" - coetanei spruzzano spray contro Bimbo di 8 anni a Bari : "Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Queste le parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. E' accaduto in un paese in provincia di Bari. E' quanto riferisce la edizione barese di Repubblica che ha raccolto il racconto della mamma del bambino.Il piccolo è nato in Italia ed è figlio di madre italiana e ...

Ruspa travolge i passanti ai Campi Elisi - muore un Bimbo di tre anni : ... tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, meta giornaliera di turisti da tutti il mondo. Ultimo aggiornamento: 20:57

Bimbo autistico di 5 anni legato alla sedia dalle insegnanti : «Una violazione dei diritti civili» : legato ai polsi e alle caviglie dalle maestre mentre i compagni lo denigrano e lo prendono in giro. Le immagini pubblicate dalla stampa inglese hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato non poche polemiche. Le foto mostrano un bambino autistico di 5 anni immobilizzato alla sedia mentre è in classe nella sua scuola, per altro specializzata nell'accoglienza di ...

Il padre lo uccide a botte e non chiama soccorsi : nel corpo del Bimbo di 2 anni c’era cocaina : Sul corpo del piccolo riscontrate bene 39 ferite a testa, viso, collo, tronco e arti, a dimostrazione che le violenze continuavano da tempo. Nel sangue del piccolo inoltre vi erano molte tracce di cocaina come se avesse ingerito lo stupefacente poco prima di morire.Continua a leggere

Maltempo Calabria - ritrovato il corpo del Bimbo di 2 anni morto con la madre e il fratellino : Nicolò era stato travolto dalla furia delle acque durante il Maltempo della scorsa settimana mentre viaggiava sull’auto con la madre ed il fratellino vicino Lamezia Terme. Proprio per oggi erano stati organizzati i funerali di Stefania Signore e del figlio Christian, 7 anni.Continua a leggere

Bimbo AUTISTICO LEGATO A UNA SEDIA IN CLASSE/ Abusi sul piccolo di 5 anni - preside della scuola in tribunale : Irlanda del Nord, BIMBO AUTISTICO LEGATO in CLASSE. Abusi sul piccolo di 5 anni, preside denunciato e finito in tribunale a Belfast per violazione dei diritti umani(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 00:48:00 GMT)

Maltempo Calabria : proseguono giorno e notte le ricerche del Bimbo di 2 anni - ma senza esito : Sono proseguite ininterrottamente, anche oggi, le ricerche del corpo di Nicolò, il bimbo di due anni figlio di Stefania Signore, morta insieme all’altro figlio di 7 anni, dopo essere stata travolta dall’esondazione di un torrente a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme. Sul posto operano i vigili del fuoco ordinari e specialisti di mezzi movimento terra che si stanno alternando giorno e notte senza sosta. Le verifiche ...

Irlanda - Bimbo autistico di 5 anni legato con i lacci alla sedia : “Trattato come un animale” : Le immagini choc pubblicate dalla stampa irlandese delle torture subite da un bambino autistico di 5 anni di Belfast, legato a una sedia mentre i suoi compagni intorno a lui corrono e ridono. I genitori hanno denunciato il preside per violazione dei diritti umani: "L'hanno trattato come un animale e non poteva neanche dirci il perché". Gli insegnanti si difendono: "Lo abbiamo fatto per la sua sicurezza".Continua a leggere

Padre - madre e fratello muoiono nell’incidente - Bimbo di 6 anni salvato solo dopo 2 giorni : La vettura coinvolta nel terribile schianto è volata giù da un burrone e per 24 ore nessuno si è accorto di nulla a causa della fitta vegetazione che copriva l'auto. Il piccolo è rimasto in quella posizione per 24 ore prima di trovare le forze per uscire risalire sula strada dove un camionista ha allertato i soccorsi.Continua a leggere

Bimba giù dal balcone - l'avvocato rinuncia : "Ho un Bimbo di 7 anni anche io" : Passo indietro del legale che avrebbe dovuto difendere il 49enne accusato di avere lanciato la figlia di sei anni.

L’herpes gli provoca “danno cerebrale catastrofico” : Bimbo di 6 anni risarcito con 42 milioni di euro : Il piccolo soffre di problemi visivi, cognitivi, di movimento e di comunicazione, nonché disturbi comportamentali, come ammesso dal servizio sanitario britannico che ha accordato quello che è il più importante indennizzo in un caso di negligenza clinica.Continua a leggere