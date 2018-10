Bimbo con cuoio capelluto strappato e braccia e denti rotti | fermati genitori e parenti

Bimbo morto con testa incastrata nel lettino. Trovato dal papà la mattina : Charlie Abbey ha raccontato di fronte al tribunale di Leeds, in Inghilterra, l'agghiacciante momento in cui ha Trovato il corpo senza vita di suo figlio di soli sette mesi. Il piccolo Oliver è morto ...

'Sei nero - così diventi bianco' : Bimbo aggredito con lo spray a Bari - : Secondo la testimonianza raccolta da Repubblica , alcuni ragazzini avrebbero spruzzato schiuma bianca addosso a un bambino di 8 anni, figlio di un'italiana e di un ivoriano. Il ragazzino aveva cercato ...

'Sei nero - così diventi bianco'. Ragazzi spruzzano spray contro un Bimbo di 8 anni a Bari : Bari - Folle aggressione in un paese della provincia barese. Una mamma denuncia sull'edizione locale di Repubblica: 'Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco'. Queste le parole che un gruppo di ...

Bari - aggrediscono Bimbo nero con lo spray : “Ora ti facciamo diventare bianco” : Aggressione ai danni di un bambino figlio di un'ivoriana e un italiano in un paesino dell'hinterland barese. Un gruppo di ragazzini lo ha inseguito urlandogli frasi razziste e lanciandogli schiuma bianca spray. La mamma: "Non denunceremo, io voglio solo stare tranquilla assieme a mio figlio"Continua a leggere

Bullismo e razzismo nel barese - spray su un Bimbo di otto anni : 'adesso ti facciamo diventare bianco' Vicenda raccontata da Repubblica : Qui il link per accedere all'articolo di Repubblica: https://bari.Repubblica.it/cronaca/2018/10/14/news/_adesso_ti_facciamo_diventare_bianco_bambino_di_colore_aggredito_con_la_schiuma_spray-208923604/

'Sei nero - ora ti facciamo diventare bianco' : schiuma spray contro Bimbo di colore a Bari : "Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Con queste parole un gruppo di ragazzini ha ricoperto un bimbo di 8 anni, nato in Italia, figlio di un'italiana e un ivoriano, di schiuma bianca. E' ...

"Sei nero - così diventi bianco" - coetanei spruzzano spray contro Bimbo di 8 anni a Bari : "Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Queste le parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. E' accaduto in un paese in provincia di Bari. E' quanto riferisce la edizione barese di Repubblica che ha raccolto il racconto della mamma del bambino.Il piccolo è nato in Italia ed è figlio di madre italiana e ...

Maltempo Calabria - ritrovato il corpo del Bimbo di 2 anni morto con la madre e il fratellino : Nicolò era stato travolto dalla furia delle acque durante il Maltempo della scorsa settimana mentre viaggiava sull’auto con la madre ed il fratellino vicino Lamezia Terme. Proprio per oggi erano stati organizzati i funerali di Stefania Signore e del figlio Christian, 7 anni.Continua a leggere

Irlanda - Bimbo autistico di 5 anni legato con i lacci alla sedia : “Trattato come un animale” : Le immagini choc pubblicate dalla stampa irlandese delle torture subite da un bambino autistico di 5 anni di Belfast, legato a una sedia mentre i suoi compagni intorno a lui corrono e ridono. I genitori hanno denunciato il preside per violazione dei diritti umani: "L'hanno trattato come un animale e non poteva neanche dirci il perché". Gli insegnanti si difendono: "Lo abbiamo fatto per la sua sicurezza".Continua a leggere

Bimba giù dal balcone - l'avvocato rinuncia : "Ho un Bimbo di 7 anni anche io" : Passo indietro del legale che avrebbe dovuto difendere il 49enne accusato di avere lanciato la figlia di sei anni.

L’herpes gli provoca “danno cerebrale catastrofico” : Bimbo di 6 anni risarcito con 42 milioni di euro : Il piccolo soffre di problemi visivi, cognitivi, di movimento e di comunicazione, nonché disturbi comportamentali, come ammesso dal servizio sanitario britannico che ha accordato quello che è il più importante indennizzo in un caso di negligenza clinica.Continua a leggere

Taranto - padre getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro Bimbo : arrestato - Aveva perso la potestà genitoriale : I fatti si sono svolti nell'abitazione della madre dell'uomo: in seguito alla separazione dei genitori i due bambini erano stati affidati alla nonna. La piccola è gravissimo, solo lievemente ferito il ...

Taranto - al culmine di una lite getta la figlia dal balcone e accoltella l'altro Bimbo : arrestato : Un uomo a Taranto ha accoltellato al collo il figlio di sei anni e ha lanciato la figlia di tre anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI. L'episodio sarebbe ...

Maltempo Calabria - rimane l’sos : continuano le ricerche del Bimbo disperso [FOTO] : 1/20 Luigi Salsini - LaPresse ...