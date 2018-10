Bimba uccisa da elica | testimone rischia

La mamma si schianta contro un bus : Bimba uccisa dal tablet col quale stava giocando : La tragedia è avvenuta a Vilanova de Arousa, una città nel nord-ovest della Spagna. La 26enne è finita contro un autobus scolastico che aveva frenato per evitare due macchine ferme in strade per un altro incidente. L'impatto è stato fatale per la piccolina.Continua a leggere

La Bimba uccisa a Rebibbia : sospesi direttore e vice. Fratellino clinicamente morto : Il ministro Bonafede linea dura dopo che una detenuta ha gettato dalle scale i figli: la piccola di 6 mesi è morta sul colpo. Il più grande, ricoverato al Bambino Gesù, sarebbe «clinicamente morto»: avviata la procedura per l’accertamento della morte celebrale

“Seviziata - violentata e uccisa”. Orrore - Bimba di 9 anni vittima di un raptus di gelosia. Il padre è sotto choc : Orrore inenarrabile. Per di più se a commetterlo è chi dovrebbe proteggerti da tutto il male che la società possa farti. Ma non sempre va come dovrebbe. In un distretto indiano, a Kashmir, una notizia che non si vorrebbe mai leggere né raccontare. Una bambina di 9 anni ha dovuto subire una delle peggiori torture che si possa immaginare. E a organizzare il tutto non sarebbero stati estranei alla vittima bensì persone alquanto familiari. Proprio ...