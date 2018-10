Bimba di 4 anni morì per malaria | il pm di Trento chiede l’archiviazione dell’inchiesta

Jet militare si schianta - schegge colpiscono Bimba di 10 anni in casa e la uccidono : Nell'incidente aereo è morto anche il pilota. Il caccia militare si è improvvisamente schiantato contro una torre di telecomunicazioni, un pezzo dell'aereo ha raggiunto l'abitazione della ragazzina che stava studiando e l'ha uccisa.Continua a leggere

Strage di Lockerbie - a 30 anni di distanza svelato il mistero della Bimba precipitata dal cielo : Solo ora, a 30 anni di distanza dal disastro aereo che gli ha segnato la vita, Colin Dorrance ha risolto il mistero che lo ha perseguitato per tutto questo tempo: chi era quella bambina morta,...

San Giovanni Rotondo - frontale tra due auto : morti mamma e Bimba di pochi mesi - tra i 5 feriti anche il papà : Una mamma e la sua bambina di pochi mesi, probabilmente d'origine dell'Europa dell'Est, sono morte e altre cinque persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio ...

Potenza - Bimba di 2 anni affetta da sindrome di Dravet deceduta dopo vaccino esavalente : Una vera e propria tragedia [VIDEO] si è consumata nei giorni scorsi per le strade della provincia di Potenza, precisamente nel comune di Melfi, dove una bambina di appena due anni e mezzo è morta nelle ventiquattro ore successive alla somministrazione del vaccino esavalente causando sconcerto e facendo tornare l'argomento, gia' troppe volte discusso, in prima linea. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, la Procura della ...

Schiaffi a Bimba di 6 anni : "E' stata la maestra"/ Avellino - scatta la denuncia : insegnante sospesa : Schiaffi a bimba di 6 anni: bambina accusa la maestra e scatta la denuncia dei genitori. L'episodio in una scuola di Avellino, indagini in corso per fare luce sull'episodio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:40:00 GMT)

“Mamma stiamo morendo?”/ Irene non si rassegna : Bimba di 8 anni estrae la mamma dall'auto nel canale : Auto nel canale in provincia di Verona: il gesto eroico di Irene, bimba di 8 anni, mette in salvo la sua vita e quella della madre. I momenti di terrore dopo l'incidente.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Verona - auto finisce in un canale : Bimba di 8 anni salva se stessa e la madre abbassando il finestrino posteriore : Un’auto che finisce in un canale, l’acqua che inizia a riempire l’abitacolo e una bambina di otto anni che, nonostante il panico della mamma, riesce a fare la cosa più semplice: preme il pulsante del finestrino e lo fa abbassare, creando una via di fuga dalla trappola. È successo a Legnago, in provincia di Verona, nella mattinata di lunedì 8 ottobre. Giorgia Maron, imprenditrice 42enne, era salita in macchina come ogni mattina ...

Bimba giù dal balcone - l'avvocato rinuncia : "Ho un bimbo di 7 anni anche io" : Passo indietro del legale che avrebbe dovuto difendere il 49enne accusato di avere lanciato la figlia di sei anni.

Una spada risalente all'epoca pre-vichinga è stata trovata da una Bimba di 8 anni in Svezia : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Violenza shock : Bimba di 10 anni stuprata da un ragazzino 16enne : La piccola ritrovata in strada e sotto shock da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Attraverso gli psicologi, la piccola ha rivelato la brutale Violenza di cui è stata vittima indicando il presunto aggressore che ora è accusato di stupro e tentato omicidio.Continua a leggere