Biglietti in prevendita per i concerti dei Modena City Ramblers | arriva Riaccolti

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - Biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : Biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Fedez in tour nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info Biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...

Concerto Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban a Milano : prezzi dei Biglietti in prevendita : Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in una speciale versione con orchestra. I concerti sono in programma a Milano e sono al momento tre, in due giorni nel mese di dicembre. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Prenotando entro le ore 23.59 del 31 ottobre si ottiene una riduzione attraverso l'offerta Early Bird. Dopo il successo del Gladiatore in Concerto al ...

Prezzi dei Biglietti per Cosmo al Mediolanum Forum di Assago nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Cosmo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019, il 2 febbraio. L'artista si esibirà per la prima volta in assoluto nel palazzetto dello sport milanese, gran finale della tournée di concerti attualmente in fase di realizzazione. Il gran finale del Cosmotronic Tour si terrà il 2 febbraio del prossimo anno all'interno di un grande concerto-evento che porterà Cosmo al Mediolanum Forum di Assago per la prima volta della sua carriera. Uno ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 - annunciate 5 date : info e Biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith sono ufficiali. Dopo le diverse date tenute nei mesi scorsi, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare per una nuova serie di date che la terranno impegnata nel mese di dicembre e con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. Gli spettacoli in programma per il mese di dicembre ricalcano quelli che l'artista ha portato a Venezia e che ha voluto intitolare Word and music. Nel corso del concerto, c'è stato ...

Aperta la prevendita dei Biglietti per Spezia - Pescara : La Spezia - A partire dalle 16 è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida Spezia - Pescara, valevole per l'ottavo turno del campionato Serie BKT '18/'19, in programma alle 21 di venerdì 19 ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per i concerti di Michele Zarrillo da Roma a Milano : I concerti di Michele Zarrillo per Vivere e Rinascere sono finalmente ufficiali. Dopo il tour che l'ha tenuto impegnato nei mesi appena trascorsi, l'artista Romano è pronto a tornare sul palco con la musica del disco che ha rilasciato nel febbraio del 2017 a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mani nelle mani. Queste le parole con le quali ha voluto spiegare la scelta di prendersi dei tempi maggiormente dilatati e ...

Come incontrare Bradley James - Aurora Ruffino - Jaime Lorente e Federico Cesari al FeST di Milano : Biglietti in prevendita : Proprio in questo momento sta prendendo il via il FeST alla Santeria di Milano con importanti eventi tra cui il panel alla presenza delle due donne di Gomorra ovvero Cristina Donadio (Scianel) e Ivana Lotito (Azzurra). Gli eventi non mancheranno oggi in apertura (qui il calendario completo degli eventi) e lo stesso accadrà domani alla presenza di Bradley James, Aurora Ruffino, Jaime Lorente e Federico Cesari. Sono loro alcuni degli attori che ...

Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 a Milano : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019. I fan della band dei fratelli Kiszka è quindi pronta a toccare il nostro paese per una tappa del tour mondiale organizzato per il March of the Peaceful Army. Il live è previsto all'Alcatraz di Milano per il 24 febbraio prossimo. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne a partire dalle 10 del 19 ottobre, nel giorno dell'uscita del disco d'esordio Anthem of the ...

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : Biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...

Biglietti in prevendita per il tour di Giorgio Moroder - debuttante in solitaria sul palco a 78 anni : Il tour di Giorgio Moroder arriva a 78 anni, dopo una carriera costellata di grandi successi. Il produttore ha infatti deciso che era arrivato il momento di prendersi la scena con una serie di live che lo porteranno in giro per il mondo, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Considerato come l'inventore ufficiale della disco music, Giorgio Moroder ha avuto il piacere e l'onore di lavorare con artisti come ...

Aperte nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport : info Biglietti in prevendita : Le nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport sono in prevendita per le date indicate dall'organizzazione. Il tour indoor inizia il 16 ottobre ma continua anche nel 2019, dopo l'impegno al Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico. Ci sono quindi nuove possibilità di acquisto dei biglietti per le date di Bologna, Padova, Montichiari, Torino e Pesaro fino a esaurimento dei tagliandi d'ingresso. Sarà ...