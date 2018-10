Beach volley | World Tour 2019 | Las Vegas Quanta Italia nell’ultimo grande appuntamento

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 17 ottobre. Bertozzi-Scampoli per l’oro nel Beach volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (mercoledì 17 ottobre), decima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia punta tutto sul beach volley. In finale ci sono infatti Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro contro le fortissime russe Maria Voronina e Marila Bocharova. Olimpiade straordinaria finora quella delle azzurre, che sono arrivate all’ultimo atto dopo ...

Beach volley - World Tour Bandar-e Anzali 2019 : Monduzzi/Basti sconfitti al debutto in Iran. Sfida agli sloveni per gli ottavi : Subito una netta sconfitta per la coppia italiana composta da Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella semifinale del girone preliminare del main draw al torneo 1 Stella di Bandar-e Anzali in Iran. La coppia italiana è stata superata nettamente 2-0 (21-7, 21-9) da una delle coppie più attese del torneo, i kazaki Sidorenko /Dyachenko che sono già al secondo turno. Per superare lo scoglio e avanzare nel torneo agli ottavi di finale, ora gli azzurri ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi sfidano la corazzata russa. Svezia e Olanda per l’oro maschile : E’ il giorno delle finali del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e l’Italia c’è con Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro con le campionesse di tutto, le russe Maria Voronina e Marila Bocharova. A livello giovanile nessuno ha vinto come loro: da due anni sono campionesse europee Under 20, nel 2017 hanno conquistato contemporaneamente anche il titolo continentale Under 18 e ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel Beach volley! Volpe in finale nella piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

Beach volley – Giochi Olimpici Giovanili - Scampoli e Bertozzi conquistano la finale : domani in campo contro la Russia : Youth Olympic Games: Scampoli/Bertozzi domani in campo per la medaglia d’oro Grande impresa delle azzurrine Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che oggi, al termine di un match davvero ben giocato, hanno conquistato l’accesso alla finale dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires. Il duo allenato da Caterina De Marinis ha superato con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19) le statunitensi Newberry/Sparks. Le ragazze ...

Beach volley : a Las Vegas in campo quattro coppie italiane : LAS Vegas , STATI UNITI, - Il circo del Beach internazionale si sposta dalla Cina agli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento del World Tour è in programma a Las Vegas, città simbolo dello Stato del ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : Bertozzi e Scampoli si giocheranno l’accesso in finale con gli USA : Sarà la coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsey Sparks ad affrontare domani alle 16 le azzurre Scampoli e Bertozzi nella sfida che vale la finale del torneo femminile di Beach Volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Newberry/Sparks hanno vinto una delle sfide più attese di giornata battendo 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) le spagnole Alvarez/Moreno. Nell’altra semifinale le super favorite russe Bocharova/Voronina, che hanno ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. E’ SEMIFINALE! Scampoli/Bertozzi demoliscono le cinesi e avvicinano il podio : È semifinale per Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che non si fermano più nel torneo olimpico di Buenos Aires. Le azzurre, dopo l’impresa di ieri contro le brasiliane Thamila e Aninha, oggi hanno letteralmente dominato la coppia cinese Zeno/Cao, che poteva vantare diverse esperienze nel World Tour ma si è dovuta inchinare alle italiane, che hanno giocato il migliore incontro del torneo. Nel primo set travolgente la prestazione delle azzurre che ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale : Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : più forti del sorteggio. Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e poi si ...